Автоматически не "прилетит": юрист рассказал о штрафах за невыполнение статуса "ограниченно годный"

По словам юриста Тараса Боровского, статус "ограниченно годный" лица должны актуализировать до 5 февраля 2025 года. Сейчас эта процедура четко законодательством не прописана и вызывает вопросы, однако в случае в случае нарушения правил воинского учета на лицо налагается штраф.

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За неактуализацию статуса "ограниченно годный" лицо может получить штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен штрафа. Однако 6 февраля никто его автоматически не получит, отметил в эфире Новости.Live военный юрист Тарас Боровский.

По словам специалиста, лица, которые ранее имели указанный статус, должны его актуализировать до 5 февраля 2025 года.

"Закон действительно немножко запутался в том, на кого возлагается обязанность или они должны прийти в ТЦК, или ТЦК должен вызвать их повесткой, или они должны прийти, а ТЦК должен направить их на ВВК. Это все вызывает вопросы", — рассказал Тарас Боровский.

Он добавил, что в случае неактуализации статуса есть высокая вероятность, что на лицо будет наложен штраф за нарушение правил воинского учета в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

"Кодекс Украины об административных правонарушениях содержит норму "нарушение правил воинского учета". Правила огромные, они меняются. Эта норма в КУоАП одна и та же, правила меняются. Соответственно, сейчас там действует такое правило, его надо соблюсти и выполнить. Однако если его не выполнить, то штраф автоматически никаким образом 6 февраля никому не прилетит", — добавил юрист.

Напомним, ранее Тарас Барановский рассказывал, что в случае получения военнообязанным штрафа от ТЦК, в 90% случаев его можно обжаловать через суд. Чаще всего постановление о привлечении к административной ответственности за нарушение правил воинского учета составляют не по определенной законодательством процедуре.

Добавим, что электронные направления на ВВК будут доступны в "Резерв+" уже в январе этого года. В министерстве сейчас идет работа над новыми нормативными актами.