Автоматично не "прилетить": юрист розповів про штрафи за неновлення статусу "обмежено придатний"

За словами юриста Тараса Боровського, статус "обмежено придатний" особи мають актуалізувати до 5 лютого 2025 року. Наразі ця процедура чітко законодавством не прописана й викликає питання, однак в разі в разі порушення правил військового обліку на особу накладається штраф.

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За неактуалізацію статусу "обмежено придатний" особа може отримати штраф в розмірі від 17 000 до 25 500 гривень штрафу. Однак 6 лютого ніхто його автоматично не отримає, зазначив в ефірі Новини.Live військовий юрист Тарас Боровський.

За словами фахівця, особи, які раніше мали зазначений статус, повинні його актуалізувати до 5 лютого 2025 року.

"Закон дійсно трошки заплутався в тому, на кого покладається обов'язок чи вони мають прийти до ТЦК, чи ТЦК має викликати їх повісткою, чи вони мають прийти, а ТЦК має направити їх на ВЛК. Це все викликає питання", — розповів Тарас Боровський.

Він додав, що в разі неактуалізації статусу є висока ймовірність, що на особу буде накладений штраф за порушення правил військового обліку в розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

"Кодекс України про адміністративні правопорушення містить норму "порушення правил військового обліку". Правила є величезні, вони міняються. Ця норма в КУпАП одна й та сама, правила міняються. Відповідно, зараз там діє таке правило, його треба дотриматись і виконати. Однак якщо його не виконати, то штраф автоматично ніяким чином 6 лютого нікому не прилетить", — додав юрист.

Нагадаємо, раніше Тарас Барановський розповідав, що в разі отримання військовозобов'язаним штрафу від ТЦК, у 90% випадків його можна оскаржити через суд. Найчастіше постанову про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку складають не за визначеною законодавством процедурою.

Додамо, що електронні направлення на ВЛК будуть доступні в "Резерв+" вже в січні цього року. В міністерстві зараз триває робота над новими нормативними актами.