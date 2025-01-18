"Обмежено придатні" можуть після 4 лютого опинитись в розшуку в "Резерв+": як цього уникнути

Уникнути покарання у вигляді штрафу та оголошення в розшук в додатку "Резерв+" можна лише одним способом, зазначили в Міністерстві оборони України.

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Українці, які були до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними, повинні пройти медичний огляд до 4 лютого. В разі недотримання цієї норми у застосунку "Резерв+" у них з'явиться статус "в розшуку". Про це розповіли в Міністерстві оборони України.

"Громадяни України, які до внесення змін у законодавство про військовий обов’язок і військову службу (до 4 травня 2024 року) були визнані обмежено придатними до військової служби, підлягають повторному медичному огляду протягом 9 місяців з дня набрання чинності Законом № 3621, тобто до 4 лютого 2025 року включно", — нагадали у відомстві.

У відомстві додали, що відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення в разі невиконання цієї норми на особу може бути накладений штраф у розмірі від однієї тисячі до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або від 17 000 до 25 500 грн.

В Міноборони також зазначили, що якщо особа зі статусом "Обмежено придатний" не пройде повторний огляд до 5 лютого, електронний військово-обліковий документ в Резерв+ залишиться без змін. Проте якщо ТЦК надішле повістку на проходження ВЛК, і військовозобов’язаний не виконає умови цієї повістки – в "Резерв+" відобразиться статус "в розшуку".

Додамо, що за інформацією речника Полтавського територіальний центр комплектування та соціальної підтримки військкомати не зобовʼязані викликати чоловіків на повторне проходження медкомісії. Хоча за неактуалізацію статусу "обмежено придатний" особа може отримати штраф в розмірі від 17 000 до 25 500 гривень штрафу, однак 6 лютого ніхто його автоматично не отримає.