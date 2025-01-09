ТЦК может оштрафовать, если показать документ в "Резерв+": что делает его недействительным

Работники военкомата могут наложить на военнообязанного штраф, даже если во время проверки он предоставил свой военно-учетный документ. Однако есть один нюанс, о котором отмечают в суде.

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Работники ТЦК могут оштрафовать мужчину, признав его военно-учетный документ в "Резерв+" недействительным. Об этом со ссылкой на решение Хмельницкого горрайонного суда от 19 декабря 2024 года сообщили в "Судебно-юридической газете".

Мобилизация 2025: что произошло

В октябре прошлого года мужчина подал иск в суд из-за штрафа от ТЦК в размере 17 тысяч гривен. В сентябре его остановили для проверки документов. Бумажный военный билет лежал в военкомате для проставления отметки о ВЛК, поэтому украинец продемонстрировал данные в "Резерв+". Также он объяснил ситуацию, почему не имеет бумажных документов на руках.

Однако военнообязанного насильно повезли в ТЦК. Как он объяснил, в своем военкомате был уверен, что информации из "Резерв+" будет достаточно, и никаких справок о временном изъятии военного билета не получал. Постановление о штрафе мужчина считал необоснованным и просил отменить.

На суде выяснилось, что показанный военный документ в "Резерв+" не имел QR-кода, потому что приложение не было обновлено. Однако работники ТЦК могли проверить эти данные, имея доступ к системе "Оберіг" и документы, удостоверяющие личность украинца.

Доводы, что бумажный документ был изъят другим военкоматом, по решению суда, были недостаточно подтверждены доказательствами. Иск мужчины не удовлетворили.

Мобилизация 2025: за что могут оштрафовать

Приговор свидетельствует о том, что военно-учетный документ в приложении "Резерв+" без QR-кода является недействительным. Если во время проверки документов предоставить данные так, не имея бумажной альтернативы, это ведет к штрафу за нарушение правил воинского учета во время военного положения. Минимальный штраф по этой статье — 17 тысяч гривен, максимальный — 25,5 тысячи гривен.

Как пояснил суд, по нормам законодательства в электронном военно-учетном документе должен отображаться уникальный электронный идентификатор в виде двумерного штрихкода (QR-код). Он содержит данные о документе в системе и считывается.

Если же QR-код отсутствует, документ считается недействительным, а на его владельца могут вполне законно наложить штраф. В то же время, как понятно из деталей дела, в некоторых случаях для того, чтобы приложение сформировало автоматически этот QR-код, достаточно его только обновить.

Напомним, юрист Роман Лихачев предупредил, что лицам с инвалидностью во время мобилизации 2025 могут выписывать штрафы на "непосильные суммы". Он объяснил, как такие люди нарушают закон.

Юристы объяснили, в каких случаях ТЦК подают военнообязанных в розыск и к каким последствиям это ведет.