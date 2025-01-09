ТЦК може оштрафувати, якщо показати документ у "Резерв+": що робить його недійсним

Працівники військкомату можуть накласти на військовозобов’язаного штраф, навіть якщо під час перевірки він надав свій військово-обліковий документ. Однак є один нюанс, про який зазначають у суді.

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Працівники ТЦК можуть оштрафувати чоловіка, визнавши його військово-обліковий документ у "Резерв+" недійсним. Про це з посиланням на рішення Хмельницького міськрайонного суду від 19 грудня 2024 року повідомили у "Судово-юридичній газеті".

Мобілізація 2025: що сталося

У жовтні минулого року чоловік подав позов у суд через штраф від ТЦК у розмірі 17 тисяч гривень. У вересні його зупинили для перевірки документів. Паперовий військовий квиток лежав у військкоматі для проставлення відмітки про ВЛК, тому українець продемонстрував дані у "Резерв+". Також він пояснив ситуацію, чому не має паперових документів на руках.

Однак військовозобов’язаного насильно повезли в ТЦК. Як він пояснив, у своєму військкоматі був запевнений, що інформації з "Резерв+" буде достатньо, і жодних довідок про тимчасове вилучення військового квитка не отримував. Постанову про штраф чоловік вважав необґрунтованою та просив скасувати.

На суді з’ясувалось, що показаний військовий документ у "Резерв+" не мав QR-коду, бо застосунок не був оновлений. Проте працівники ТЦК могли перевірити ці дані, маючи доступ до системи "Оберіг" та документи, які посвідчували особу українця.

Доводи, що паперовий документ був вилучений іншим військкоматом, за рішенням суду, були недостатньо підтверджені доказами. Позов чоловіка не задовольнили.

Мобілізація 2025: за що можуть оштрафувати

Вирок свідчить про те, що військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" без QR-коду є недійсним. Якщо під час перевірки документів надати дані так, не маючи паперової альтернативи, це веде до штрафу за порушення правил військового обліку під час воєнного стану. Мінімальний штраф за цією статтею — 17 тисяч гривень, максимальний — 25,5 тисячі гривень.

Як пояснив суд, за нормами законодавства в електронному військово-обліковому документі має відображатись унікальний електронний ідентифікатор у вигляді двовимірного штрихкоду (QR-код). Він містить дані про документ в системі та зчитується.

Якщо ж QR-код відсутній, документ вважається недійсним, а на його власника можуть цілком законно накласти штраф. Водночас, як зрозуміло з деталей справи, у деяких випадках для того, щоб застосунок сформував автоматично цей QR-код, достатньо його лише оновити.

Нагадаємо, юрист Роман Лихачов попередив, що особам з інвалідністю під час мобілізації 2025 можуть виписувати штрафи на "непосильні суми". Він пояснив, як такі люди порушують закон.

Юристи пояснили, в яких випадках ТЦК подають військовозобов’язаних у розшук та до яких наслідків це веде.