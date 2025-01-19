Відстрочка від мобілізації не поновиться автоматично: коли потрібно зʼявитися в ТЦК

Відстрочка від мобілізації в Україні не є безстроковою, тому через певний час її потрібно поновлювати. Фокус зʼясував, що для цього потрібно, та чи призвуть у військо особу, якій не встигли продовжити відстрочку.

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В Україні деякі військовозобовʼязані громадяни можуть уникнути служби в армії та отримати відстрочку від мобілізації. Вона надається через низку причин, але діє обмежений час, а саме до кінця воєнного стану — 90 днів, проте під час бойових дій президент продовжує його термін ще приблизно на три місяці.

Фокус дізнався, що потрібно зробити військовозобовʼязаному громадянину для продовження відстрочки від мобілізації, та в яких випадках це відбувається автоматично, а в яких варто звернутися до ТЦК.

Відстрочка від мобілізації: як її продовжити

Нардеп, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив Фокусу, що є випадки, коли відстрочка від мобілізації продовжується автоматично. Зокрема, коли відстрочка надана через наявність трьох та більше дітей, якщо особа має інвалідність, доглядає чи виховує дитину з інвалідністю тощо.

"Документи необхідно нести лише в небагатьох випадках, коли існують тимчасові підстави для отримання такої відстрочки. Наприклад, якщо людина доглядала за важкохворою чи недієздатною особою. Треба з'ясувати, ця особа ще жива. Тому в окремих випадках це проводиться", — сказав Федір Веніславський.

Він наголосив, що у переважній більшості відстрочка від мобілізації продовжується автоматично. Оскільки інформація, яка є в реєстрах, не потребує актуалізації документів.

"А там, де можуть бути зловживання, треба перевіряти чи зберігаються ці підстави", — зауважив нардеп.

Крім цього, Веніславський розповів, що відстрочка від мобілізації має певний термін, вона не надається безстроково. Проте, якщо після закінчення відстрочки, особа має нові підстави для її поновлення, то потрібно заново надати пакет документів.

"Наприклад, людина навчалася у вищому навчальному закладі, а потім поступила в аспірантуру, послідовно отримуючи наступний рівень освіти. Тому треба документ про те, що вона дійсно там навчається, тому що цей документ у базах просто так ніде його не знайдеш", — пояснив він.

Натомість речник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін зауважив у розмові з Фокусом, що документи для надання відстрочки варто подавати заново.

"Ми просимо подавати заново пакет документів, щоб максимально пришвидшити цей процес. Але їх можна надсилати поштою", — повідомив він.

За його словами, в базі є інформація про те, що особі була надана відстрочка. Проте ТЦК не сканує всі підтверджуючі документи, які додаються до заяв.

Адвокат, партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець розповів Фокусу, що люди можуть завчасно подати документи для підтвердження підстав продовження відстрочки. Він радить це робити за 2-3 тижні.

Він наголосив, що попри масову диджиталізацію, коли все повинно бути в електронному вигляді, держава створює "всі можливі бюрократичні перепони", а тому під час продовження відстрочки в ТЦК вимагають всі ті самі документи, зокрема, нотаріально посвідчені, що й першого разу, хоча "такої вимоги в законі немає".

"Дані всі зберігаються (у базах, — ред.), але знову ж таки чергове підтвердження того, що ТЦК належним чином не виконує свої обов'язки", — завив Ростислав Кравець.

Адвокат зазначив, що конкретної заяви на поновлення відстрочки від мобілізації не існує.

"Це знову ж таки заново просто подається заява на відстрочку. Та сама постанова Кабміну №560, той самий додаток 4, в якому є форма заяви, і додаток 5 — які документи потрібно додати", — пояснив Кравець.

Термін дії відстрочки закінчився, а нову ще не розглянули: чи мобілізують особу в ЗСУ

За словами Істоміна, ТЦК не мобілізує людей, в яких немає відстрочки, проте є підстави для її отримання. Він зазначив, що наполегливо радить оформлювати відстрочку за наявності підстав, оскільки це економить час і ТЦК, і громадянам. Також це зменшує ймовірність конфліктних ситуацій.

"Потрібно розуміти, що підстави для надання відстрочок військовозобов'язаним фактично є і підставами для звільнення з військової служби. Тобто якщо у громадянина є підстава для отримання відстрочки, але його якимось дивом мобілізують — він зможе відразу звільнитися. Звичайно ж це абсолютно безглуздо і не сприятиме зміцненню обороноздатності України", — наголосив речник ТЦК.

Своєю чергою адвокат Кравець на запитання, що робити, якщо заяву на надання нової відстрочки від мобілізації не встигли розглянути до закінчення терміну попередньої, підтвердив, що в цьому немає нічого страшного. В цей період мобілізація громадянина буде незаконною.

Нагадаємо, заступниця начальника РТЦК та СП у місті Києві Лариса Козак розповіла, що відстрочка від мобілізації та бронювання не звільняє особу від обовʼязку прибути до ТЦК у разі отримання відстрочки. За ігнорування виклику громадянина можна притягнути до адмінвідповідальності.

Раніше у пресслужбі МВС зауважили, що з 14 січня відстрочка від мобілізації може надаватися рідним зниклих безвісти за особливих обставин. Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає встановлення оновленого переліку документів для отримання відстрочки.