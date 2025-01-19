Отсрочка от мобилизации не возобновится автоматически: когда нужно явиться в ТЦК

Отсрочка от мобилизации в Украине не является бессрочной, поэтому через некоторое время ее нужно возобновлять. Фокус выяснил, что для этого нужно, и призовут ли в армию человека, которому не успели продлить отсрочку.

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В Украине некоторые военнообязанные граждане могут избежать службы в армии и получить отсрочку от мобилизации. Она предоставляется по ряду причин, но действует ограниченное время, а именно до конца военного положения — 90 дней, однако во время боевых действий президент продлевает его срок еще примерно на три месяца.

Фокус узнал, что нужно сделать военнообязанному гражданину для продления отсрочки от мобилизации, и в каких случаях это происходит автоматически, а в каких стоит обратиться в ТЦК.

Отсрочка от мобилизации: как ее продлить

Нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил Фокусу, что есть случаи, когда отсрочка от мобилизации продолжается автоматически. В частности, когда отсрочка предоставлена из-за наличия трех и более детей, если лицо имеет инвалидность, ухаживает или воспитывает ребенка с инвалидностью и тому подобное.

"Документы необходимо нести только в немногих случаях, когда существуют временные основания для получения такой отсрочки. Например, если человек ухаживал за тяжелобольным или недееспособным лицом. Надо выяснить, это лицо еще живое. Поэтому в отдельных случаях это проводится", — сказал Федор Вениславский.

Он отметил, что в подавляющем большинстве отсрочка от мобилизации продолжается автоматически. Поскольку информация, которая есть в реестрах, не требует актуализации документов.

"А там, где могут быть злоупотребления, надо проверять сохраняются ли эти основания", — отметил нардеп.

Кроме этого, Вениславский рассказал, что отсрочка от мобилизации имеет определенный срок, она не предоставляется бессрочно. Однако, если после окончания отсрочки, лицо имеет новые основания для ее возобновления, то нужно заново предоставить пакет документов.

"Например, человек учился в высшем учебном заведении, а потом поступил в аспирантуру, последовательно получая следующий уровень образования. Поэтому надо документ о том, что он действительно там учится, потому что этот документ в базах просто так нигде его не найдешь", — пояснил он.

Зато представитель Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин отметил в разговоре с Фокусом, что документы для предоставления отсрочки следует подавать заново.

"Мы просим подавать заново пакет документов, чтобы максимально ускорить этот процесс. Но их можно присылать по почте", — сообщил он.

По его словам, в базе есть информация о том, что лицу была предоставлена отсрочка. Однако ТЦК не сканирует все подтверждающие документы, которые прилагаются к заявлениям.

Адвокат, партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец рассказал Фокусу, что люди могут заблаговременно подать документы для подтверждения оснований продления отсрочки. Он советует это делать за 2-3 недели.

Он отметил, что несмотря на массовую диджитализацию, когда все должно быть в электронном виде, государство создает "все возможные бюрократические преграды", а потому при продлении отсрочки в ТЦК требуют все те же документы, в частности, нотариально заверенные, что и в первый раз, хотя "такого требования в законе нет".

"Данные все хранятся (в базах, — ред.), но опять же очередное подтверждение того, что ТЦК должным образом не выполняет свои обязанности", — завил Ростислав Кравец.

Адвокат отметил, что конкретного заявления на возобновление отсрочки от мобилизации не существует.

"Это опять же заново просто подается заявление на отсрочку. То же постановление Кабмина №560, то же приложение 4, в котором есть форма заявления, и приложение 5 — какие документы нужно приложить", — пояснил Кравец.

Срок действия отсрочки закончился, а новую еще не рассмотрели: мобилизуют ли человека в ВСУ

По словам Истомина, ТЦК не мобилизует людей, у которых нет отсрочки, однако есть основания для ее получения. Он отметил, что настоятельно советует оформлять отсрочку при наличии оснований, поскольку это экономит время и ТЦК, и гражданам. Также это уменьшает вероятность конфликтных ситуаций.

"Нужно понимать, что основания для предоставления отсрочек военнообязанным фактически являются и основаниями для увольнения с военной службы. То есть если у гражданина есть основание для получения отсрочки, но его каким-то чудом мобилизуют — он сможет сразу уволиться. Конечно же это абсолютно бессмысленно и не будет способствовать укреплению обороноспособности Украины", — подчеркнул представитель ТЦК.

В свою очередь адвокат Кравец на вопрос, что делать, если заявление на предоставление новой отсрочки от мобилизации не успели рассмотреть до окончания срока предыдущей, подтвердил, что в этом нет ничего страшного. В этот период мобилизация гражданина будет незаконной.

Напомним, заместитель начальника РТЦК и СП в городе Киеве Лариса Козак рассказала, что отсрочка от мобилизации и бронирования не освобождает лицо от обязанности прибыть в ТЦК в случае получения отсрочки. За игнорирование вызова гражданина можно привлечь к административной ответственности.

Ранее в пресс-службе МВД отметили, что с 14 января отсрочка от мобилизации может предоставляться родным пропавших без вести при особых обстоятельствах. Кабмин принял постановление, которое предусматривает установление обновленного перечня документов для получения отсрочки.