Мужчины могут избежать призыва на службу в январе: почему и кого это касается
Мужчины могут получить отсрочку от мобилизации. Для этого следует иметь основания и предоставить необходимые документы ТЦК.
Во время мобилизации в Украине некоторые военнообязанные граждане могут получить отсрочку и избежать службы в армии. Подробнее об основаниях для отсрочки рассказывает NV.
Мобилизация в Украине: как получить отсрочку
Отсрочку можно получить при определенных обстоятельствах, а именно по состоянию здоровья. В таком случае ВВК признает лицо временно непригодным к службе. Речь идет о:
- хронические заболевания (тяжелые заболевания сердца, дыхательной системы или нервной системы, другие серьезные проблемы со здоровьем);
- психологические расстройства;
- травмы и реабилитацию (во время прохождения длительного лечения или восстановления после травм).
Отсрочка по семейным обстоятельствам. В частности:
- уход за иждивенцами (для лиц, являющихся единственными опекунами нетрудоспособных родителей, супругов, детей или других близких родственников);
- при наличии трех и более детей, ребенка с инвалидностью.
Из-за обучения. Студенты дневной формы могут получить отсрочку на период обучения. Кроме этого, работники критической промышленности могут рассчитывать на бронирование.
Отметим, что для получения отсрочки военнообязанному лицу нужно обратиться в ТЦК и предоставить ряд документов.
Напомним, представитель Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин сообщил, что военнообязанные граждане, которые имели статус "ограниченно годного" должны повторно пройти ВВК. Это нужно сделать до 4 февраля, чтобы избежать штрафа.
10 января в Минэкономики рассказали об упрощении бронирования от мобилизации работников газовой отрасли. Так отменили требование о том, чтобы ежемесячная зарплата была не меньше 2,5 минимальных зарплат за последний календарный квартал.