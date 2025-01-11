Мужчины могут избежать призыва на службу в январе: почему и кого это касается

Мужчины могут получить отсрочку от мобилизации. Для этого следует иметь основания и предоставить необходимые документы ТЦК.

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Во время мобилизации в Украине некоторые военнообязанные граждане могут получить отсрочку и избежать службы в армии. Подробнее об основаниях для отсрочки рассказывает NV.

Мобилизация в Украине: как получить отсрочку

Отсрочку можно получить при определенных обстоятельствах, а именно по состоянию здоровья. В таком случае ВВК признает лицо временно непригодным к службе. Речь идет о:

хронические заболевания (тяжелые заболевания сердца, дыхательной системы или нервной системы, другие серьезные проблемы со здоровьем);

психологические расстройства;

травмы и реабилитацию (во время прохождения длительного лечения или восстановления после травм).

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Отсрочка по семейным обстоятельствам. В частности:

уход за иждивенцами (для лиц, являющихся единственными опекунами нетрудоспособных родителей, супругов, детей или других близких родственников);

при наличии трех и более детей, ребенка с инвалидностью.

Из-за обучения. Студенты дневной формы могут получить отсрочку на период обучения. Кроме этого, работники критической промышленности могут рассчитывать на бронирование.

Отметим, что для получения отсрочки военнообязанному лицу нужно обратиться в ТЦК и предоставить ряд документов.

Напомним, представитель Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин сообщил, что военнообязанные граждане, которые имели статус "ограниченно годного" должны повторно пройти ВВК. Это нужно сделать до 4 февраля, чтобы избежать штрафа.

10 января в Минэкономики рассказали об упрощении бронирования от мобилизации работников газовой отрасли. Так отменили требование о том, чтобы ежемесячная зарплата была не меньше 2,5 минимальных зарплат за последний календарный квартал.