Оснований всего несколько: кого могут исключить с воинского учета в 2025 году

Юристы отмечают, что в некоторых случаях необходимо посетить ТЦК с соответствующим заявлением. Военкомат примет соответствующее решение и проставит отметку в документе.

Related video

В условиях военного положения и мобилизации в Украине мужчины в возрасте от 25 до 60 лет подлежат общей мобилизации. Однако существуют случаи, когда гражданин может быть исключен из воинского учета. О них рассказывают специалисты адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

Основания для исключения из воинского учета

Юристы отмечают, что основания предусмотрены ч. 6 ст. 37 Закона "О воинской обязанности и военной службе". В частности, с воинского учета могут исключить из-за:

смерть, признание безвестно отсутствующими или объявление умершими;

прекращение гражданства Украины;

признание непригодными к военной службе в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии;

достижение лицом предельного возраста (60 лет).

"Кроме этих оснований, существуют другие основания, которые могут быть использованы для исключения с воинского учета. Например, если военный единолично воспитывает ребенка в возрасте до 18 лет, то он/она может быть исключены с воинского учета. Также, если человек является студентом дневной формы обучения, он может получить отсрочку от военной службы", — добавили эксперты.

Исключение с воинского учета: как происходит процедура

В случае, если лицо имеет основания для исключения с воинского учета, оно должно лично явиться в органы территориального центра комплектации и социальной поддержки с соответствующим заявлением об исключении из учета и подтверждающими документами. По результатам рассмотрения военкомат принимает соответствующее решение, рассказывают специалисты. По результатам исключения с воинского учета, в военно-учетном документе должна быть поставлена отметка "Исключен с воинского учета".

Если лицо признано непригодным к заключению ВВК или по достижению предельного возраста, военно-учетный документ у него не изымается — туда вносятся данные об исключении с воинского учета. Они являются невоеннообязанными.

Ранее юристы рассказывали о разнице между исключением из воинского учета и непригодностью к службе. Действующее украинское законодательство отмечает, что эти два понятия не тождественны и кардинальным образом отличаются.

Добавим, что по информации члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Федиенко, некоторые украинские военнообязанные после 28 февраля потеряют бронирование. Это возможно в случае, если их предприятия потеряют статус критически важных.