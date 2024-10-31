Исключение с воинского учета и непригодность к службе: в чем разница

Действующее украинское законодательство отмечает, что эти два понятия не тождественны и кардинальным образом отличаются.

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В связи с военной агрессией РФ каждый украинец должен выполнить возложенную обязанность по защите государства от действия страны-агрессора. Однако существуют случаи, когда человек может быть непригодным к военной службе или исключен с воинского учета. Эти два понятия не тождественны. Юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" объясняют разницу между ними.

Исключение из военной службы предусмотрено Законом "О воинской обязанности и военной службе". Основными основаниями для этого являются:

смерть, признание в установленном законом порядке безвестно отсутствующими, объявление умершими;

признание непригодными к военной службе в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии;

прекращение гражданства Украины;

достижение предельного возраста — 60 лет.

Если гражданин исключен с воинского учета в соответствии с последними двумя пунктами, военно-учетный документ у него не изымается. Туда вносятся данные об исключении с воинского учета.

Пригодность к военной службе определяется на основании медицинских осмотров. Если человек признается непригодным к военной службе, военнослужащий получает соответствующую медицинскую справку и выписку из приказа об увольнении из рядов ВСУ.

Юристы отмечают, что для исключения с воинского учета нужно подать заявление в Центр комплектования и социальной поддержки. Вместе с ним необходимо указать основание для исключения с учета и предоставить все соответствующие подтверждающие документы. После этого ТЦК издает приказ об исключении с учета, который передается в воинскую часть, где находится военнослужащий.

Напомним, что с 1 ноября могут призвать военнообязанных в возрасте 18-60 лет, если они являются годными и имеют опыт военной службы и лиц в возрасте 25-60 лет в случае отсутствия у них опыта. Мобилизации не подлежат лишь несколько категорий граждан.