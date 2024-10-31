Виключення з військового обліку та непридатність до служби: у чому різниця

Чинне українське законодавство зазначає, що ці два поняття не тотожні й кардинальним чином відрізняються.

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У зв'язку з військовою агресією РФ кожен українець повинен виконати покладений обов'язок щодо захисту держави від дії країни-агресора. Однак існують випадки, коли людина може бути непридатною до військової служби або виключена з військового обліку. Ці два поняття не тотожні. Юристи адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери" пояснюють різницю між ними.

Виключення з військової служби передбачене Законом "Про військовий обов’язок та військову службу". Основними підставами для цього є:

смерть, визнання в установленому законом порядку безвісно відсутніми, оголошення померлими;

визнання непридатними до військової служби відповідно до висновку військово-лікарської комісії;

припинення громадянства України;

досягнення граничного віку — 60 років.

Якщо громадянина виключено з військового обліку відповідно до останніх двох пунктів, військово-обліковий документ в нього не вилучається. Туди вносяться дані про виключення із військового обліку.

Придатність до військової служби визначається на підставі медичних оглядів. Якщо людина визнається непридатною до військової служби, військовослужбовець отримує відповідну медичну довідку та витяг з наказу про звільнення з лав ЗСУ.

Юристи зазначають, що для виключення з військового обліку потрібно подати заяву до Центру комплектування та соціальної підтримки. Разом з нею необхідно вказати підставу для виключення з обліку та надати всі відповідні підтверджуючі документи. Після цього ТЦК видає наказ про виключення з обліку, який передається до військової частини, де знаходиться військовослужбовець.

Нагадаємо, що з 1 листопада можуть призвати військовозобов'язаних віці 18-60 років, якщо вони є придатними та мають досвід військової служби та осіб віком 25-60 років в разі відсутності у них досвіду. Мобілізації не підлягають лише кілька категорій громадян.