Підстав всього декілька: кого можуть виключити з військового обліку в 2025 році

Юристи зазначають, що в деяких випадках необхідно відвідати ТЦК з відповідною заявою. Військкомат прийме відповідне рішення та проставить відмітку у документі.

Related video

В умовах воєнного стану та мобілізації в Україні чоловіки віком від 25 до 60 років підлягають загальній мобілізації. Однак існують випадки, коли громадянин може бути виключений з військового обліку. Про них розповідають фахівці адвокатського об’єднання "Бачинський та партнери".

Підстави для виключення з військового обліку

Юристи зазначають, що підстави передбачені ч. 6 ст. 37 Закону "Про військовий обов’язок та військову службу". Зокрема, з військового обліку можуть виключити через:

смерть, визнання безвісно відсутніми або оголошення померлими;

припинення громадянства України;

визнання непридатними до військової служби відповідно до висновку військово-лікарської комісії;

досягнення особою граничного віку (60 років).

"Окрім цих підстав, існують інші підстави, які можуть бути використані для виключення з військового обліку. Наприклад, якщо військовий одноособово виховує дитину віком до 18 років, то він/вона може бути виключені з військового обліку. Також, якщо людина є студентом денної форми навчання, вона може отримати відстрочку від військової служби", — додали експерти.

Виключення з військового обліку: як відбувається процедура

У випадку, якщо особа має підстави для виключення з військового обліку, вона повинна особисто з’явитись в органи територіального центру комплектації та соціальної підтримки з відповідною заявою про виключення з обліку та підтверджуючими документами. За результатами розгляду військкомат приймає відповідне рішення, розповідають фахівці. За результатом виключення з військового обліку, у військово-обліковому документі має бути поставлена відмітка "Виключений з військового обліку".

Якщо особу визнано непридатною до висновку ВЛК або по досягненню граничного віку, військово-обліковий документ у неї не вилучається — туди вносяться дані про виключення із військового обліку. Вони є невійськовозобов’язаними.

Раніше юристи розповідали про різницю між виключенням з військового обліку та непридатністю до служби. Чинне українське законодавство зазначає, що ці два поняття не тотожні й кардинальним чином відрізняються.

Додамо, що за інформацією члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Федієнка, деякі українські військовозобов'язані після 28 лютого втратять бронювання. Це можливо у випадку, якщо їхні підприємства втратять статус критично важливих.