Юристы ответили Фокусу на пять важных вопросов о повторном осмотре для людей с инвалидностью, в частности, кому и когда проходить, а также, законно ли признавать годным к службе человека без части тела.

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Сейчас в Украине статус инвалидности действует по текущим документам, выданным медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК). Вместе с ними сохраняются и все права, выплаты, льготы, социальные услуги и отсрочки. Об этом сообщили в Минздраве. Фокус задал конкретные вопросы адвокатам по осмотру для людей с инвалидностью и получил ответы на самые важные вопросы.

Нужно ли людям с ранее оформленной инвалидностью идти на ВВК в 2025 году

Инвалидность является основанием для оформления отсрочки, однако не избавляет от обязанности проходить медицинский осмотр для определения степени пригодности к военной службе, говорит Фокусу адвокат Юридической компании "Де-Юре" Димитрий Стриченко.

"Статья 22 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" указывает об обязанности граждан, состоящих на воинском учете проходить ВВК", — отмечает адвокат.

Инвалидность является основанием для оформления отсрочки, однако не лишает обязанности проходить медицинский осмотр для определения степени пригодности к военной службе

В то же время Алла Цимановская, адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" напоминает, что по закону, лица с инвалидностью имеют право на отсрочку от мобилизации.

"Военнообязанные, которые признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью, не подлежат призыву на военную службу по мобилизации", — добавляет адвокат и разъясняет новый документ (постановление КМУ от № 1338 15.11.2024 года "Некоторые вопросы внедрения оценки повседневного функционирования лица", вступившее в силу с 01.01.2025 года), где указано, в частности, если инвалидность была выдана пожизненно, повторный осмотр комиссией не нужен.

Поэтому, решения и справки, выданные МСЭК до 31.12.2024 года, остаются в силе и служат основанием для продолжения предоставления льгот, услуг, пенсий, компенсаций, надбавок, отсрочек и других правовых гарантий.

А если в справке МСЭК указано, что необходимо пройти повторный осмотр в 2025 году для подтверждения инвалидности, нужно обратиться к лечащему врачу, который оформит электронное направление в экспертную комиссию для проведения оценки повседневного функционирования.

Инвалидность является основанием для оформления отсрочки от службы Фото: Из открытых источников

Неявка на ВВК: будут ли последствия для лиц, признанных ранее непригодными

В случае неявки на повторный осмотр в течение 2022-2024 гг по уважительным причинам нужно будет пройти повторное оценивание. Сроки следующие:

мужчины в возрасте 25-60 лет со 2 или 3 группой инвалидности должны пройти оценивание до 01.11.2025 года;

остальные пациенты (за исключением случаев, указанных ниже) — до 01.04.2026 года.

Также есть исключения, когда повторное оценивание не проводится:

лица, находящиеся на территориях, где ведутся боевые действия, или на временно оккупированных территориях;

пациенты с тяжелыми нарушениями функций организма (отсутствие конечностей или органов, потеря слуха или зрения, онкологические или психические заболевания);

действующие военнослужащие ВСУ и других военных формирований — для них статус инвалидности остается в силе на период службы и в течение 60 дней после увольнения со службы.

Как обжаловать заключение ВВК — юрист предоставил пошаговую инструкцию Фото: sk1.tv

Если инвалидность оформлена до полномасштабной войны: действительны ли такие документы для ТЦК

По закону, как говорят юристы, ТЦК не имеет права требовать от человека прохождения ВВК повторно.

"Если инвалидность была оформлена, например, в 2019 году, то на основании действующего законодательства, повторное прохождение ВВК не является обязательным, если состояние здоровья не изменилось. Инвалидность, оформленная ранее, остается действующей и является основанием для получения отсрочки от призыва, как это предусмотрено ст. 23 закона Украины о мобилизации. Согласно этой статье, лица с инвалидностью или временно непригодные к службе по состоянию здоровья (в том числе из-за решения ВВК) не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации", — говорит Алла Цимановская.

Если инвалидность была оформлена, например, в 2019 году, то на основании действующего законодательства, повторное прохождение ВВК не является обязательным, если состояние здоровья не изменилось

Поэтому угрозы ТЦК о необходимости прохождения ВВК без оснований для этого являются неправомерными, если инвалидность уже была оформлена в соответствии с законодательством. В случае, если ТЦК продолжает требовать повторного осмотра, лицо имеет право обжаловать это решение или обратиться за юридической помощью для защиты своих прав.

Однако адвокаты отмечают, что уже есть случаи, когда лицу, которое уже давно оформило инвалидность, угрожают сотрудники ТЦК о получении отсрочки только через ВВК.

"Требование пройти ВВК для оформления отсрочки или для приема документов на оформление отсрочки — является противоправным, ведь законодателем в статье 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" был закреплен исчерпывающий перечень оснований для оформления отсрочки, где пунктом 2 части 1 отмечается, что лицо с инвалидностью имеет право на оформление отсрочки", — комментирует адвокат Димитрий Стриченко.

Требование пройти ВВК для оформления отсрочки или приема документов на оформление отсрочки — является противоправным

Заметим, что оформление отсрочки и определение степени годности на основании заключения ВВК — разные вещи. Если военнообязанному отказывают в оформлении отсрочки до фактического прохождения ВВК, то такие действия ТЦК можно и нужно признавать противоправными в судебном порядке.

Для этого стоит собрать необходимые документы, подтверждающие право на оформление отсрочки, нотариально их заверить, заполнить заявление на оформление отсрочки и направить через Укрпочту письмом с описью вложения в ТЦК.

Если военнообязанному отказывают в оформлении отсрочки до фактического прохождения ВВК, то такие действия ТЦК можно и нужно признавать противоправными в судебном порядке

В случае получения письменного отказа или наоборот, в случае если ТЦК не дает никакого ответа, то такие действия можно обжаловать в суде.

"Относительно признания лица непригодным к военной, то в этом случае все происходит исключительно на основании заключения ВВК и в таком случае ответ ТЦК о необходимости прохождения ВВК с целью признания лица непригодным и исключения из воинского учета является надлежащим и законным", — говорит Димитрий Стриченко.

Лицо с инвалидностью имеет право на оформление отсрочки по закону Фото: Pexels

Как действовать, если ВВК признает человека с инвалидностью годным к службе

Если у военнообязанного с инвалидностью нет оформленной отсрочки, его могут мобилизовать и подтверждением этому служат отдельные случаи и судебные дела.

"Важно понимать, что оценка степени пригодности лица с инвалидностью к военной службе проводится с целью дальнейшего укомплектования воинских частей лицами, которые, несмотря на инвалидность (при условии отсутствия оформленной отсрочки), все же имеют возможность помочь военным, например, выполнять небоевые, хозяйственные задачи", — говорит Димитрий Стриченко.

Лицо с инвалидностью имеет право на оформление отсрочки по закону и не подлежит мобилизации, даже если своим правом на такое оформление отсрочки могло не воспользоваться

В то же время он приводит законодательный документ(п. 2 постановления Кабмина № 560), где говорится о том, что на военную службу по мобилизации, на особый период призываются резервисты и военнообязанные, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья и не имеют права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации по основаниям, определенным статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Поэтому, кажется, все понятно: лицо с инвалидностью имеет право на оформление отсрочки по закону и не подлежит мобилизации, даже если своим правом на такое оформление отсрочки могло не воспользоваться. Однако все же существует возможность их мобилизации через призму исследования судебной практики, которая утверждает, что оформление отсрочки — это право лица, а не его обязанность, и если лицо таким правом не воспользовалось, то соответственно, при условии признания его годным к военной службе на основании заключения ВВК — такое лицо подлежит мобилизации.

"Лица с инвалидностью, которые оформили отсрочку и были признаны непригодными к военной службе по заключению ВВК, не подлежат мобилизации. Лица с инвалидностью, которые не оформили отсрочку и были признаны годными к военной службе по заключению ВВК, тоже не подлежат мобилизации, однако есть риски", — резюмирует адвокат.

Если у военнообязанного с инвалидностью нет оформленной отсрочки, его могут мобилизовать Фото: ANSA

Законно ли отправлять человека без части тела на боевые задания: примеры из жизни

Фокус также поинтересовался у экспертов, какое именно увечье человека можно считать таковым, ведь знает примеры, когда человека, в частности, без пальца на руке, с неоформленной инвалидностью признали годным к службе. Поэтому, законно ли отправлять его на боевые задания?

"Нужно понимать, что именно означает отсутствие части тела, ведь не все отсутствия частей тела и другие деформации, увечья являются основанием для признания лица непригодным по заключению ВВК. В таком случае, военнослужащего направляют на прохождение медицинского осмотра ВВК для установления степени его пригодности, и, в случае признания его годным, отправка на выполнение боевого задания является законной", — пояснил Фокусу адвокат юридической компании "Де-Юре" Димитрий Стриченко.

Не все отсутствия частей тела и другие деформации, увечья являются основанием для признания лица непригодным по заключению ВВК

Заметим, что в соответствии с приказом Министерства обороны Украины "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", а именно с "Расписанием болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе, службе в военном резерве военной службы", потеря части кисти или пальцев может быть основанием для признания лица непригодным к военной службе.

Так, в ст. 62"Расписания болезней" приведены конкретные случаи, когда отсутствие определенной части запястья или пальцев может приводить к непригодности к службе. Однако там есть уточнение — речь идет о временной непригодности.

Важно

Пройти ВВК ограниченно годным можно только по направлению, выданному ТЦК, — Минобороны

Как пояснила адвокат Алла Цимановская, отсутствие запястья на уровне кистевого сустава или на уровне всех пястных костей является явным ограничением физических возможностей, которое делает человека непригодным к военной службе, поскольку такое лицо не сможет выполнять физические задачи, которые требуют наличия кисти.

В ст. 62 Расписания болезней приведены конкретные случаи, когда отсутствие определенной части запястья или пальцев может приводить к непригодности к службе Фото: ст. 62 Розкладу хвороб

"А отсутствие всех пальцев на уровне пястно-фаланговых суставов, как и потеря трех пальцев, при условии, если человек потерял все пальцы на руке на таком уровне, это также является основанием для непригодности к службе, поскольку такая потеря обычно ограничивает возможность выполнять даже основные мануальные задачи", — уточнила адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".