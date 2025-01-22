Юристи відповіли Фокусу на п’ять важливих запитань про повторний огляд для людей з інвалідністю, зокрема, кому та коли проходити, а також, чи законно визнавати придатним до служби людину без частини тіла.

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Зараз в Україні статус інвалідності чинний за поточними документами, що видала медико-соціальна експертна комісія (МСЕК). Разом з ними зберігаються і всі права, виплати, пільги, соціальні послуги та відстрочки. Про це повідомили у МОЗ. Фокус поставив конкретні запитання адвокатам щодо огляду для людей з інвалідністю і отримав відповіді на найважливіші запитання.

Чи потрібно людям з раніше оформленою інвалідністю йти на ВЛК 2025 року

Інвалідність є підставою для оформлення відстрочки, однак не позбавляє обов’язку проходити медичний огляд для визначення ступеня придатності до військової служби, каже Фокусу адвокат Юридичної компанії "Де-Юре" Димитрій Стріченко.

"Стаття 22 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" вказує про обов’язок громадян, які перебувають на військовому обліку проходити ВЛК", — зауважує адвокат.

Інвалідність є підставою для оформлення відстрочки, однак не позбавляє обов’язку проходити медичний огляд для визначення ступеня придатності до військової служби

Водночас Алла Цимановська, адвокатка юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" нагадує, що згідно із законом, особи з інвалідністю мають право на відстрочку від мобілізації.

"Військовозобов’язані, які визнані в установленому порядку особами з інвалідністю, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації", — додає адвокатка і роз'яснює новий документ (постанова КМУ від № 1338 15.11.2024 року "Деякі питання запровадження оцінювання повсякденного функціонування особи", що набрала чинності з 01.01.2025 року), де зазначено, зокрема, якщо інвалідність була видана довічно, повторний огляд комісією не потрібен.

Тож, рішення та довідки, видані МСЕК до 31.12.2024 року, залишаються чинними і слугують підставою для продовження надання пільг, послуг, пенсій, компенсацій, надбавок, відстрочок та інших правових гарантій.

А якщо в довідці МСЕК вказано, що необхідно пройти повторний огляд у 2025 році для підтвердження інвалідності, потрібно звернутися до лікуючого лікаря, який оформить електронне направлення до експертної комісії для проведення оцінки повсякденного функціонування.

Інвалідність є підставою для оформлення відстрочки від служби Фото: З відкритих джерел

Неявка на ВЛК: чи будуть наслідки для осіб, визнаних раніше непридатними

У разі неявки на повторний огляд протягом 2022-2024 рр. з поважних причин потрібно буде пройти повторне оцінювання. Терміни наступні:

чоловіки віком 25-60 років з 2 або 3 групою інвалідності повинні пройти оцінювання до 01.11.2025 року;

інші пацієнти (за винятком випадків, зазначених нижче) — до 01.04.2026 року.

Також є винятки, коли повторне оцінювання не проводиться:

особи, що перебувають на територіях, де ведуться бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях;

пацієнти з важкими порушеннями функцій організму (відсутність кінцівок чи органів, втрата слуху чи зору, онкологічні або психічні захворювання);

чинні військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань — для них статус інвалідності залишається чинним на період служби та протягом 60 днів після звільнення зі служби.

Як оскаржити висновок ВЛК — юрист надав покрокову інструкцію Фото: sk1.tv

Якщо інвалідність оформлено до повномасштабної війни: чи дійсні такі документи для ТЦК

За законом, як кажуть юристи, ТЦК не має права вимагати від людини проходження ВЛК повторно.

"Якщо інвалідність була оформлена, наприклад, в 2019 році, то на підставі чинного законодавства, повторне проходження ВЛК не є обов’язковим, якщо стан здоров’я не змінився. Інвалідність, оформлена раніше, залишається чинною і є підставою для отримання відстрочки від призову, як це передбачено ст. 23 закону України про мобілізацію. Згідно з цією статтею, особи з інвалідністю або тимчасово непридатні до служби за станом здоров’я (зокрема через рішення ВЛК) не підлягають призову на військову службу під час мобілізації", — каже Алла Цимановська.

Якщо інвалідність була оформлена, наприклад, в 2019 році, то на підставі чинного законодавства, повторне проходження ВЛК не є обов’язковим, якщо стан здоров’я не змінився

Тому погрози ТЦК щодо необхідності проходження ВЛК без підстав для цього є неправомірними, якщо інвалідність вже була оформлена відповідно до законодавства. У разі, якщо ТЦК продовжує вимагати повторного огляду, особа має право оскаржити це рішення або звернутися за юридичною допомогою для захисту своїх прав.

Проте адвокати зауважують, що вже є випадки, коли особі, яка вже давно оформила інвалідність, погрожують співробітники ТЦК щодо отримання відстрочки лише через ВЛК.

"Вимога пройти ВЛК для оформлення відстрочки чи для прийому документів на оформлення відстрочки — є протиправною, адже законодавцем у статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" було закріплено вичерпний перелік підстав для оформлення відстрочки, де пунктом 2 частини 1 зазначається, що особа з інвалідністю має право на оформлення відстрочки", — коментує адвокат Димитрій Стріченко.

Вимога пройти ВЛК для оформлення відстрочки чи прийому документів на оформлення відстрочки — є протиправною

Зауважимо, що оформлення відстрочки та визначення ступеня придатності на підставі висновку ВЛК — різні речі. Якщо військовозобов’язаному відмовляють в оформленні відстрочки до фактичного проходження ВЛК, то такі дії ТЦК можна та потрібно визнавати протиправними у судовому порядку.

Для цього варто зібрати необхідні документи, що підтверджують право на оформлення відстрочки, нотаріально їх засвідчити, заповнити заяву на оформлення відстрочки і направити через Укрпошту листом з описом вкладення до ТЦК.

Якщо військовозобов’язаному відмовляють в оформленні відстрочки до фактичного проходження ВЛК, то такі дії ТЦК можна та потрібно визнавати протиправними у судовому порядку

В разі отримання письмової відмови чи навпаки, в разі коли ТЦК не дає жодної відповіді, то такі дії можна оскаржувати в суді.

"Щодо визнання особи непридатною до військової, то у цьому випадку все відбувається виключно на підставі висновку ВЛК і в такому разі відповідь ТЦК про необхідність проходження ВЛК з метою визнання особи непридатною та виключення з військового обліку є належною та законною", — каже Димитрій Стріченко.

Особа з інвалідністю має право на оформлення відстрочки за законом Фото: Pexels

Як діяти, якщо ВЛК визнає людину з інвалідністю придатною до служби

Якщо у військовозобов'язаного з інвалідністю немає оформленої відстрочки, його можуть мобілізувати і підтвердженням цьому слугують непоодинокі випадки та судові справи.

"Важливо розуміти, що оцінка ступеня придатності особи з інвалідністю до військової служби проводиться з метою подальшого укомплектування військових частин особами, що, попри інвалідність (за умови відсутності оформленої відстрочки), все ж мають можливість допомогти військовим, наприклад, виконувати небойові, господарські завдання", — каже Димитрій Стріченко.

Особа з інвалідністю має право на оформлення відстрочки за законом і не підлягає мобілізації, навіть коли своїм правом на таке оформлення відстрочки могла не скористатись

Водночас він наводить законодавчий документ (п. 2 постанови Кабміну № 560), де йдеться про те, що на військову службу під час мобілізації, на особливий період призиваються резервісти та військовозобов’язані, які придатні до військової служби за станом здоров’я та не мають права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації з підстав, визначених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Тож, здається, все зрозуміло: особа з інвалідністю має право на оформлення відстрочки за законом і не підлягає мобілізації, навіть коли своїм правом на таке оформлення відстрочки могла не скористатись. Однак все ж існує можливість їх мобілізації через призму дослідження судової практики, яка стверджує що оформлення відстрочки – це право особи, а не її обов’язок, і якщо особа таким правом не скористалась, то відповідно, за умови визнання її придатною до військової служби на підставі висновку ВЛК – така особа підлягає мобілізації.

"Особи з інвалідністю, які оформили відстрочку і були визнані непридатними до військової служби за висновком ВЛК, не підлягають мобілізації. Особи з інвалідністю, які не оформили відстрочку і були визнані придатними до військової служби за висновком ВЛК, теж не підлягають мобілізації, однак є ризики", — резюмує адвокат.

Якщо у військовозобов'язаного з інвалідністю немає оформленої відстрочки, його можуть мобілізувати Фото: ANSA

Чи законно відправляти людину без частини тіла на бойові завдання: приклади з життя

Фокус також поцікавився у експертів, яке саме каліцтво людини можна вважати таким, адже знає приклади, коли людину, зокрема, без пальця на руці, з неоформленою інвалідністю визнали придатною до служби. Тож, чи законно відправляти її на бойові завдання?

"Потрібно розуміти, що саме означає відсутність частини тіла, адже не всі відсутності частин тіла та інші деформації, каліцтва є підставою для визнання особи непридатною за висновком ВЛК. У такому випадку, військовослужбовця, направляють на проходження медичного огляду ВЛК для встановлення ступеня його придатності, і, у разі визнання його придатним, відправлення на виконання бойового завдання є законним", — пояснив Фокусу адвокат юридичної компанії "Де-Юре" Димитрій Стріченко.

Не всі відсутності частин тіла та інші деформації, каліцтва є підставою для визнання особи непридатною за висновком ВЛК

Зауважимо, що згідно з наказу Міністерства оборони України "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України", а саме до "Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві військової служби", втрата частини кисті або пальців може бути підставою для визнання особи непридатною до військової служби.

Так, у ст. 62 "Розкладу хвороб" наведено конкретні випадки, коли відсутність певної частини зап'ястя або пальців може призводити до непридатності до служби. Проте там є уточнення — йдеться про тимчасову непридатність.

Важливо

Пройти ВЛК обмежено придатним можна тільки за направленням, виданим ТЦК, – Міноборони

Як пояснила адвокатка Алла Цимановська, відсутність зап'ястя на рівні кистьового суглоба або на рівні усіх п’ястних кісток є явним обмеженням фізичних можливостей, яке робить людину непридатною до військової служби, оскільки така особа не зможе виконувати фізичні завдання, які вимагають наявності кисті.

У ст. 62 Розкладу хвороб наведено конкретні випадки, коли відсутність певної частини зап'ястя або пальців може призводити до непридатності до служби Фото: ст. 62 Розкладу хвороб

"А відсутність усіх пальців на рівні п’ястно-фалангових суглобів, як і втрата трьох пальців, за умови, якщо людина втратила всі пальці на руці на такому рівні, це також є підставою для непридатності до служби, оскільки така втрата зазвичай обмежує можливість виконувати навіть основні мануальні завдання", — уточнила адвокатка юридичної фірми "Ілляшев та Партнери".