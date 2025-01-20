Пройти ВЛК обмежено придатним можна тільки за направленням, виданим ТЦК, – Міноборони

Для видачі направлення ТЦК має викликати військовозобов’язаного повісткою, а якщо її не було – особисто звернутися за направленням.

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Міністерство оборони України роз’яснило нюанси проходження медогляду для військовозобов’язаних та обмежено придатних осіб, а також повідомило про наслідки у випадку порушення законодавства. Як йдеться на сайті міністерства, наразі проходження військово-лікарської експертизи можливе тільки за направленням, яке видає ТЦК.

Нагадаємо, що громадяни, які були визнані обмежено придатними до військової служби до 4 травня 2024 року (до внесення змін у закон про військову службу та обов’язок), повинні пройти повторний медичний огляд. При цьому закон визначає, що на повторний медогляд громадянам надається 9 місяців, тобто, ВЛК потрібно встигнути пройти включно до 4 лютого 2025 року.

Громадяни, які мають статус "обмежено придатний", наразі можуть отримати направлення тільки через ТЦК: їх або викликають повісткою та надають направлення, або ж громадяни самостійно звертаються за направленням на повторне проходження ВЛК.

Водночас Міноборони зазначає, що якщо особа зі статусом "обмежено придатний" не пройде повторний огляд до 5 лютого 2025 року, електронний військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" не зазнає жодних змін. Однак якщо ТЦК надішле повістку на проходження ВЛК, а військовозобов’язаний не відреагує на неї, в "Резерв+" статус особи зміниться – відтоді громадянина буде оголошено в розшук.

У випадку невиконання постанови про вчасне проходження ВЛК на громадян очікуватиме відповідальність відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тоді на порушників можуть накласти штрафи від 1000 до 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Варто зауважити, що ці роз’яснення від Міноборони України абсолютно не співпадають з твердженнями нардепа від партії "Слуга народу" Федора Веніславського. Він запевняв, що в законі наразі скасовано термін "обмежено придатний", а на ВЛК таких осіб ніхто викликати не буде – їм потрібно буде прийти самостійно і вчасно пройти повторне обстеження. Про такі заяви чиновника стало відомо 17 січня 2025 року.

За кілька днів до цього, 14 січня, міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що електронні направлення на проходження ВЛК будуть доступні в застосунку "Резерв+" вже в січні цього року. Завдяки цій новації у громадян з’явиться змога надсилати запити за направленнями на ВЛК через мобільний додаток, а також отримати сповіщення з необхідною інформацією та вирушити до медзакладу, зазначеного в документі, без відвідин ТЦК.