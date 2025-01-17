Не потрібно викликати: що очікує "обмежено придатних" у випадку непроходження ВЛК, —нардеп

За словами нардепа Федора Веніславського, таких осіб не будуть викликати на ВЛК, оскільки їх ніхто не мобілізує.

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Військовозобов'язані, яких раніше визнали обмежено придатними, повинні до 5 лютого повторно пройти військово-лікарську комісію. В інакшому випадку вони мають сплатити штраф. При цьому на проходження ВЛК їх не викликатимуть — їм потрібно буде явитись самостійно. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів народний депутат від політичної партії "Слуга народу", член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, наразі в законодавстві скасований термін "обмежено придатний". При цьому протягом 9 місяців особи, які були з цим статусом раніше, для визначення придатності до військової служби зобов'язані пройти повторно ВЛК.

"Цей закон набув чинності. 9 місяців спливає. Відповідно, природно виникає питання до тих, хто не виконав вимогу закону. Якогось окремого регулювання на рівні Кабміну це не потребує. Тут жодної колізії немає", — сказав нардеп.

Федір Веніславський зазначив, що юридичних підстав для оскарження чи виправдання неможливості повторного проходження ВЛК нема. Він додав, що громадяни мали час для виконання норм закону, а за невиконання особи будуть притягуватись до відповідальності.

За словами народного депутата, постанова Кабміну, яка передбачає виклик через повістку, означає, що відбуваються мобілізаційні заходи. Однак це інший закон — він передбачає, що у випадку призову громадянина, який є військовозобов'язаним, він має отримати повістку і пройти ВЛК. Їх не треба викликати, бо цих осіб ніхто не мобілізує. Такі громадяни мали виконати норму закону та прийти на ВЛК.

Нагадаємо, що військовозобовʼязані українці, які мали статус обмежено придатного до військової служби повинні повторно пройти військово-лікарську комісію до 4 лютого через скасування статусу "обмежено придатного" у травні 2024 року. А з січня цього року в "Резерв+" вже будуть доступні електронні направлення на ВЛК.