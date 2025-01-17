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Не нужно вызывать: что ожидает "ограниченно годных" в случае непрохождения ВЛК, -нардеп

ВВК, военнообязанные, ТЦК, мужчины, мобилизация
Фото: Из открытых источников | За непрохождение ВВК "ограниченно годные" должны заплатить штраф (иллюстративное фото)

По словам нардепа Федора Вениславского, таких лиц не будут вызывать на ВВК, поскольку их никто не мобилизует.

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Военнообязанные, которых ранее признали ограниченно годными, должны до 5 февраля повторно пройти военно-врачебную комиссию. В противном случае они должны уплатить штраф. При этом на прохождение ВВК их не будут вызывать — им нужно будет явиться самостоятельно. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал народный депутат от политической партии "Слуга народа", член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, сейчас в законодательстве отменен термин "ограниченно годный". При этом в течение 9 месяцев лица, которые были с этим статусом ранее, для определения пригодности к военной службе обязаны пройти повторно ВВК.

"Этот закон вступил в силу. 9 месяцев истекает. Соответственно, естественно возникает вопрос к тем, кто не выполнил требование закона. Какого-то отдельного регулирования на уровне Кабмина это не требует. Здесь никакой коллизии нет", — сказал нардеп.

Федор Вениславский отметил, что юридических оснований для обжалования или оправдания невозможности повторного прохождения ВВК нет. Он добавил, что граждане имели время для выполнения норм закона, а за невыполнение лица будут привлекаться к ответственности.

По словам народного депутата, постановление Кабмина, которое предусматривает вызов по повестке, означает, что происходят мобилизационные мероприятия. Однако это другой закон — он предусматривает, что в случае призыва гражданина, который является военнообязанным, он должен получить повестку и пройти ВВК. Их не надо вызывать, потому что этих лиц никто не мобилизует. Такие граждане должны были выполнить норму закона и прийти на ВВК.

Напомним, что военнообязанные украинцы, которые имели статус ограниченно годного к военной службе должны повторно пройти военно-врачебную комиссию до 4 февраля из-за отмены статуса "ограниченно годного" в мае 2024 года. А с января этого года в "Резерв+" уже будут доступны электронные направления на ВВК.