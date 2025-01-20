Пройти ВВК ограниченно годным можно только по направлению, выданному ТЦК, — Минобороны

Для выдачи направления ТЦК должен вызвать военнообязанного повесткой, а если ее не было — лично обратиться за направлением.

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Министерство обороны Украины разъяснило нюансы прохождения медосмотра для военнообязанных и ограниченно годных лиц, а также сообщило о последствиях в случае нарушения законодательства. Как говорится на сайте министерства, сейчас прохождение военно-врачебной экспертизы возможно только по направлению, которое выдает ТЦК.

Напомним, что граждане, которые были признаны ограниченно годными к военной службе до 4 мая 2024 года (до внесения изменений в закон о военной службе и обязанности), должны пройти повторный медицинский осмотр. При этом закон определяет, что на повторный медосмотр гражданам предоставляется 9 месяцев, то есть, ВВК нужно успеть пройти включительно до 4 февраля 2025 года.

Граждане, которые имеют статус "ограниченно годный", пока могут получить направление только через ТЦК: их или вызывают повесткой и предоставляют направление, или же граждане самостоятельно обращаются за направлением на повторное прохождение ВВК.

В то же время Минобороны отмечает, что если лицо со статусом "ограниченно годный" не пройдет повторный осмотр до 5 февраля 2025 года, электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв+" не претерпит никаких изменений. Однако если ТЦК пришлет повестку на прохождение ВВК, а военнообязанный не отреагирует на нее, в "Резерв+" статус лица изменится — с этого момента гражданин будет объявлен в розыск.

В случае невыполнения постановления о своевременном прохождении ВВК граждан ожидает ответственность в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях. Тогда на нарушителей могут наложить штрафы от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Стоит заметить, что эти разъяснения от Минобороны Украины совершенно не совпадают с утверждениями нардепа от партии "Слуга народа" Федора Вениславского. Он уверял, что в законе пока отменен термин "ограниченно годный", а на ВВК таких лиц никто вызывать не будет — им нужно будет прийти самостоятельно и вовремя пройти повторное обследование. О таких заявлениях чиновника стало известно 17 января 2025 года.

За несколько дней до этого, 14 января, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что электронные направления на прохождение ВВК будут доступны в приложении "Резерв+" уже в январе этого года. Благодаря этой новации у граждан появится возможность отправлять запросы по направлениям на ВВК через мобильное приложение, а также получить уведомление с необходимой информацией и отправиться в медучреждение, указанное в документе, без посещения ТЦК.