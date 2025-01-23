У "Резерв+" запустили тестування онлайн-направлень на ВЛК: хто може скористатися

Після підтвердження електронного запиту керівником ТЦК військовозобов'язаному в застосунок "Резерв+" приходитиме сповіщення з адресою медзакладу та номером направлення.

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Міністерство оборони України 23 січня розпочало бета-тестування електронних направлень на військово-лікарську комісію у застосунку "Резерв+". Спочатку скористатися послугою зможуть ті, хто хоче пройти ВЛК добровільно, повідомила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко.

Урядовиця зазначила, що після тестування можливість згенерувати направлення в застосунку матимуть і військовозобов'язані, які отримали паперову повістку на проходження ВЛК від територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки.

Після надсилання запиту в застосунку його повинен буде підтвердити керівник ТЦК. Після цього в "Резерв+" надійде сповіщення з потрібною інформацією:

адресою медичного закладу, де має відбутися ВЛК;

номером направлення;

підписом керівника ТЦК.

Відомство проводить бета-тестування, щоб зібрати відгуки військовозобов'язаних і покращити функціонал до повноцінного запуску послуги. Для того, щоб взяти участь і отримати електронне направлення на ВЛК, потрібно заповнити форму за посиланням: http://surl.li/tdinkz.

За словами Черногоренко, онлайн-направлення на ВЛК у "Резерв+" — це один із перших кроків у реформі, яка забезпечить "прозорий і зручний підхід для військовозобов’язаних".

Нагадаємо, 22 січня Фокус дізнався в юристів, як згідно з законом повинні відбуватися ВЛК і повторний огляд військовозобов'язаних з інвалідністю у 2025 році.

20 січня в Міністерстві оборони України розповіли про умови проходження ВЛК обмежено придатними громадянами.

21 січня Катерина Черногоренко повідомляла про повернення послуги відстрочки для студентів, аспірантів і докторантів у "Резерв+".