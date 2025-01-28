Правительство одобрило запуск электронных направлений на ВВК: как это будет работать

Подать запрос можно будет с помощью Единого государственного реестра призывников. После этого направление со всей необходимой информацией поступит в приложение "Резерв+".

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В Украине вводятся электронные направления на военно-врачебную комиссию. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 28 января.

Денис Шмыгаль объявил о введении электронных направлений на ВВК. На видео с 3:36.

"Продолжаем системную цифровизацию государства. Сегодня даем "зеленый свет" электронным направлением на ВВК для военнообязанных", — заявил глава правительства.

По словам Дениса Шмыгаля, получить документ можно будет через приложение "Резерв+", предварительно сгенерировав его с помощью Единого государственного реестра призывников.

Услугой прежде всего смогут воспользоваться те, кто желает пройти ВВК самостоятельно по собственному желанию, однако подать электронный запрос на формирование направления смогут и военнообязанные, получившие повестку.

"Людям, которые получили повестку, также достаточно подать электронный запрос на формирование направления, чтобы не терять время на посещение ТЦК", — сказал премьер-министр.

О новой онлайн-функции сообщил также народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Теперь направление можно будет получить онлайн через электронный кабинет в Едином государственном реестре призывников. Это значительно упрощает нагрузку на территориальные центры. Все можно сделать дистанционно, без очередей и лишних затрат времени", — отметил он.

Направление на ВВК можно будет получить онлайн через электронный кабинет Фото: Скриншот

Бета-тестирование онлайн-направлений на ВВК в "Резерв+" запустили 23 января. Тогда заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко рассказывала, что после отправки военнообязанным электронного запроса его должен будет подтвердить руководитель территориального центра комплектования и социальной поддержки, а после этого в "Резерв+" будет поступать сообщение с номером направления и адресом медучреждения.

Напомним, 28 января СМИ писали, что "ограниченно годные" военнообязанные должны повторно пройти ВВК до 4 февраля, иначе они будут обязаны уплатить штраф в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен.

27 января в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, которым предлагается ввести уголовные наказания для работников ТЦК и ВВК за нарушение порядка мобилизации.