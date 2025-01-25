Ограниченно годные будут иметь еще минимум три месяца на прохождение ВВК, — Верещук

В Украине продлят сроки прохождения военно-врачебной комиссии военнообязанным гражданам, которые ранее были признаны ограниченно годными к прохождению военной службы в армии. Для этого, как сообщила заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук, понадобится минимум три месяца.

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По закону, до 4 февраля 2025 года все ограниченно годные должны повторно пройти военно-врачебную комиссию, но более 1 миллиона человек по разным причинам еще не прошли соответствующие медосмотры. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук.

"Очевидно, что абсолютно нереально пропустить через ВВК такое количество людей до 4 февраля", — считает она, поэтому сейчас депутаты работают над внесением изменений в законодательство, чтобы ограниченно годным продлить сроки повторного медосмотра без применения штрафных санкций.

"Минобороны и Минздрав срочно обеспечивают надлежащие графики работы ВВК, чтобы вовремя обработать всех ограниченно годных, а также обеспечивают соответствующие вызовы людей на ВВК", — сообщила Ирина Верещук, добавив, что все люди этой категории населения должны пройти повторный медосмотр, как того требует закон.

По ее словам, в Украине сейчас насчитывается 1036 ВВК, через которые до 4 февраля должны пройти более миллиона граждан. Но, опираясь на пропускную способность медкомиссий, оказалось, что для этой "процедуры" потребуется достаточно большой промежуток времени.

"Итак, посчитав, что минимум три месяца нужно, чтобы дать людям еще пройти ВВК без штрафов, без санкций", — резюмировала она.

Напомним, пройти ВВК ограниченно годным можно только по направлению, которое выдано ТЦК.

Фокус также писал о том, какая ответственность грозит ограниченно годным, если они не пройдут ВВК до 4 февраля.