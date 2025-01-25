Обмежено придатні матимуть ще мінімум три місяці на проходження ВЛК, — Верещук

В Україні продовжать терміни проходження військово-лікарської комісії військовозобов’язаним громадянам, які раніше були визнані обмежено придатними до проходження військової служби в армії. Для цього, як повідомила заступниця глави Офісу президента Ірина Верещук, знадобиться щонайменше три місяці.

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За законом, до 4 лютого 2025 року усі обмежено придатні мають повторно пройти військово-лікарську комісію, але понад 1 мільйона людей з різних причин ще не пройшли відповідні медогляди. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

"Очевидно, що абсолютно нереально пропустити через ВЛК таку кількість людей до 4 лютого", — вважає вона, тому зараз депутати працюють над внесенням змін в законодавство, аби обмежено придатним продовжити терміни повторного медогляду без застосовування штрафних санкцій.

"Міноборони та МОЗ терміново забезпечують належні графіки роботи ВЛК, щоб вчасно опрацювати всіх обмежено придатних, а також забезпечують відповідні виклики людей на ВЛК", — повідомила Ірина Верещук, додавши, що усі люди цієї категорії населення мають пройти повторний медогляд, як того вимагає закон.

За її словами, в Україні наразі нараховується 1036 ВЛК, через які до 4 лютого мають пройти понад мільйон громадян. Але, спираючись на пропускну здатність медкомісій, виявилося, що для цієї "процедури" буде потрібно досить великий проміжок часу.

"Отже, порахувавши, що найменше три місяці потрібно, аби дати людям ще пройти ВЛК без штрафів, без санкцій", — резюмувала вона.

Нагадаємо, пройти ВЛК обмежено придатним можна тільки за направленням, яке видане ТЦК.

Фокус також писав про те, яка відповідальність загрожує обмежено придатним, якщо вони не пройдуть ВЛК до 4 лютого.