"Обмежено придатні" не пройшли ВЛК до 4 лютого: яка відповідальність їм загрожує

Адвокатка Лідія Карплюк зазначила, що відмова від проходження медичного обліку вважається порушенням правил військового обліку, за яке КУпАП передбачено відповідне покарання.

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З травня минулого року термін "обмежено придатний" скасовано, а особи з цим статусом мають пройти повторну військово-лікарську комісію протягом дев'яти місяців після набрання чинності відповідним законом, тобто до 4 лютого 2025 року. Яка відповідальність очікує осіб за порушення цих норм, "РБК-Україна" розповіла адвокатка, партнерка Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лідія Карплюк.

Вона пояснила, що чинним законодавством на військовозобов'язаних покладений обов'язок пройти медичний огляд за направленням територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Якщо особа отримує повістку, вона повинна з’явитися за викликом, отримати направлення та пройти огляд. Юристка додала, що в разі відсутності повістки людина має право, але не зобов’язана самостійно звернутися до ТЦК та СП.

Відповідальність за непроходження ВЛК "обмежено придатними"

Неприбуття за повісткою або відмова від проходження медичного огляду після отримання направлення вважається порушенням правил військового обліку. За це статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачається таке порушення передбачено штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

Він накладається в разі, якщо особа:

не з'явилася за повісткою,

не пройшла медичний огляд після направлення,

ігнорує офіційні виклики.

Лідія Карплюк згадала про випадки, коли особа може не отримати повістку через зміну місця проживання, ненадання нових контактних даних до ТЦК або відмову від її отримання. У таких випадках особу можуть визнати належно оповіщеною і притягнути до відповідальності.

Раніше військовий юрист Тарас Боровський зазначав, що штраф за неоновлення автоматично не "прилетить" 6 лютого. Він додав, що процедура актуалізації статусу чітко законодавством не прописана й викликає питання.

В Міністерстві оборони зазначили, що "обмежено придатні" можуть після 4 лютого опинитись в розшуку в "Резерв+". Уникнути цього можна лише одним способом.