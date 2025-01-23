"Ограниченно годные" не прошли ВЛК до 4 февраля: какая ответственность им грозит

Адвокат Лидия Карплюк отметила, что отказ от прохождения медицинского учета считается нарушением правил воинского учета, за которое КУоАП предусмотрено соответствующее наказание.

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С мая прошлого года термин "ограниченно годный" отменен, а лица с этим статусом должны пройти повторную военно-врачебную комиссию в течение девяти месяцев после вступления в силу соответствующего закона, то есть до 4 февраля 2025 года. Какая ответственность ожидает лиц за нарушение этих норм, "РБК-Украина" рассказала адвокат, партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лидия Карплюк.

Она пояснила, что действующим законодательством на военнообязанных возложена обязанность пройти медицинский осмотр по направлению территориального центра комплектования и социальной поддержки. Если лицо получает повестку, оно должно явиться по вызову, получить направление и пройти осмотр. Юрист добавила, что в случае отсутствия повестки человек имеет право, но не обязан самостоятельно обратиться в ТЦК и СП.

Ответственность за непрохождение ВВК "ограниченно годными"

Неприбытие по повестке или отказ от прохождения медицинского осмотра после получения направления считается нарушением правил воинского учета. За это статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривается такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

Он накладывается в случае, если лицо:

не явилась по повестке,

не прошла медицинский осмотр после направления,

игнорирует официальные вызовы.

Лидия Карплюк упомянула о случаях, когда лицо может не получить повестку из-за смены места жительства, непредоставления новых контактных данных в ТЦК или отказ от ее получения. В таких случаях лицо могут признать должным образом оповещенным и привлечь к ответственности.

Ранее военный юрист Тарас Боровский отмечал, что штраф за необновление автоматически не "прилетит" 6 февраля. Он добавил, что процедура актуализации статуса четко законодательством не прописана и вызывает вопросы.

В Министерстве обороны отметили, что "ограниченно годные" могут после 4 февраля оказаться в розыске в "Резерв+". Избежать этого можно только одним способом.