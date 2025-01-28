"Ограниченно годные" обязаны до 4 февраля пройти ВЛК: штрафы и возможное продление срока

4 февраля в Украине завершается срок повторного прохождения военно-врачебной комиссии для лиц со статусом "ограниченно годный". Иначе они будут обязаны уплатить штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен.

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Военнообязанные, которые до 4 мая 2024 года были признаны ограниченно годными к военной службе, до 4 февраля 2025 года включительно должны повторно пройти военно-врачебную комиссию. Однако существует вероятность, что предельный срок может быть продлен. Об этом говорится в материале "РБК-Украина".

Почему важно пройти ВВК "ограниченно годным"?

В мае прошлого года в Украине утвердили новую классификацию годности к военной службе, которая исключила такие критерии, как "ограниченно годный к военной службе" и "непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно годен в военное время". Военнообязанные с такими статусами должны пройти обязательный повторный медосмотр в течение девяти месяцев, до февраля 2025 года.

За процесс отвечают Территориальные центры комплектования (ТЦК), где нужно получить направление для прохождения ВЛК.

Какие новые статусы могут получить "ограниченно годные"?

ВЛК может признать один из следующих статусов:

Пригоден к военной службе — способен выполнять как боевые, так и вспомогательные задачи.

— способен выполнять как боевые, так и вспомогательные задачи. Пригоден к службе в ВСУ — может проходить службу в Десантно-штурмовых войсках, морской пехоте, на подводных лодках, в специальных сооружениях и тому подобное.

— может проходить службу в Десантно-штурмовых войсках, морской пехоте, на подводных лодках, в специальных сооружениях и тому подобное. Пригоден к обеспечительной службе — допускается к работе в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования, учебных учреждениях или других структурах поддержки. В таких случаях служба ограничивается логистическими, медицинскими или административными функциями без участия в боевых действиях.

— допускается к работе в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования, учебных учреждениях или других структурах поддержки. В таких случаях служба ограничивается логистическими, медицинскими или административными функциями без участия в боевых действиях. Непригоден к службе в ВСУ или по военной специальности — речь идет о невозможности выполнения обязанностей в специальных подразделениях, таких как ДШВ.

— речь идет о невозможности выполнения обязанностей в специальных подразделениях, таких как ДШВ. Непригоден к службе с возможностью повторного осмотра через 6-12 месяцев — в период военного положения такие лица освобождаются из военного резерва, однако состояние здоровья может быть пересмотрено в будущем.

— в период военного положения такие лица освобождаются из военного резерва, однако состояние здоровья может быть пересмотрено в будущем. Непригоден к службе с исключением с воинского учета — такие военнообязанные получают право на окончательное увольнение со службы.

Также военнообязанный может быть признан временно непригодным:

К участию в сборах — временное ограничение применяется к резервистам, которых вызывают для прохождения учебных сборов.

— временное ограничение применяется к резервистам, которых вызывают для прохождения учебных сборов. К военной службе по состоянию здоровья — непригодность действует в случае, если лицо находится на лечении, реабилитации или если из-за прогрессирующего заболевания невозможно оценить его пригодность на момент обследования.

Какие санкции предусмотрены?

За игнорирование требования о своевременном прохождении ВВК грозит штраф от 17 000 до 25 500 грн. Если медосмотр не пройден, изменения не будут отражены в "Резерв+" или, при наличии повестки, статус изменится на "в розыске".

Будет ли продлен срок прохождения ВВК?

Заместитель руководителя ОП Ирина Верещук сообщила, что более миллиона человек не успели пройти ВВК, из-за чего планируют продлить дедлайн на три месяца. Такие изменения обусловлены высокой нагрузкой на ВВК, которых в Украине функционирует 1036.

Напомним, Минобороны запустило бета-тестирование онлайн-записи на ВВК через "Резерв+". Ожидается, что услуга станет доступной для всех уже до конца января 2025 года. Онлайн-запись позволит получать уведомления о дате, месте и других деталях осмотра без необходимости посещать ТЦК. Тем, кто желает пройти ВВК самостоятельно, уже доступна функция подачи запроса через "Резерв+". В дальнейшем эта опция будет доступна и для граждан, получивших повестку в бумажном виде.