"Обмежено придатні" зобов'язані до 4 лютого пройти ВЛК: штрафи та можливе продовження терміну

4 лютого в Україні завершується термін повторного проходження військово-лікарської комісії для осіб зі статусом "обмежено придатний". Інакше вони будуть зобов'язані сплатити штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень.

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Військовозобов’язані, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, до 4 лютого 2025 року включно мають повторно пройти військово-лікарську комісію. Однак існує ймовірність, що граничний строк може бути продовжено. Про це йдеться у матеріалі "РБК-Україна".

Чому важливо пройти ВЛК "обмежено придатним"?

У травні минулого року в Україні затвердили нову класифікацію придатності до військової служби, що виключила такі критерії, як "обмежено придатний до військової служби" та "непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час". Військовозобов’язані із такими статусами мають пройти обов’язковий повторний медогляд протягом дев’яти місяців, до лютого 2025 року.

За процес відповідають Територіальні центри комплектування (ТЦК), де потрібно отримати направлення для проходження ВЛК.

Які нові статуси можуть отримати "обмежено придатні"?

ВЛК може визнати один із наступних статусів:

Придатний до військової служби — здатний виконувати як бойові, так і допоміжні завдання.

— здатний виконувати як бойові, так і допоміжні завдання. Придатний до служби в ЗСУ — може проходити службу в Десантно-штурмових військах, морській піхоті, на підводних човнах, у спеціальних спорудах тощо.

— може проходити службу в Десантно-штурмових військах, морській піхоті, на підводних човнах, у спеціальних спорудах тощо. Придатний до забезпечувальної служби — допускається до роботи у військових частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування, навчальних установах чи інших структурах підтримки. У таких випадках служба обмежується логістичними, медичними чи адміністративними функціями без участі в бойових діях.

— допускається до роботи у військових частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування, навчальних установах чи інших структурах підтримки. У таких випадках служба обмежується логістичними, медичними чи адміністративними функціями без участі в бойових діях. Непридатний до служби в ЗСУ чи за військовою спеціальністю — йдеться про неможливість виконання обов’язків у спеціальних підрозділах, таких як ДШВ.

— йдеться про неможливість виконання обов’язків у спеціальних підрозділах, таких як ДШВ. Непридатний до служби з можливістю повторного огляду через 6-12 місяців — у період воєнного стану такі особи звільняються з військового резерву, проте стан здоров’я може бути переглянутий у майбутньому.

— у період воєнного стану такі особи звільняються з військового резерву, проте стан здоров’я може бути переглянутий у майбутньому. Непридатний до служби з виключенням із військового обліку — такі військовозобов’язані отримують право на остаточне звільнення зі служби.

Також військовозобов'язаний може бути визнаний тимчасово непридатним:

До участі у зборах — тимчасове обмеження застосовується до резервістів, яких викликають для проходження навчальних зборів.

— тимчасове обмеження застосовується до резервістів, яких викликають для проходження навчальних зборів. До військової служби через стан здоров’я — непридатність діє у разі, якщо особа перебуває на лікуванні, реабілітації або якщо через прогресуюче захворювання неможливо оцінити її придатність на момент обстеження.

Які санкції передбачені?

За ігнорування вимоги щодо вчасного проходження ВЛК загрожує штраф від 17 000 до 25 500 грн. Якщо медогляд не пройдено, зміни не будуть відображені у "Резерв+" або, за наявності повістки, статус зміниться на "в розшуку".

Чи буде продовжено термін проходження ВЛК?

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук повідомила, що понад мільйон осіб не встигли пройти ВЛК, через що планують подовжити дедлайн на три місяці. Такі зміни обумовлені високим навантаженням на ВЛК, яких в Україні функціонує 1036.

Нагадаємо, Міноборони запустило бета-тестування онлайн-запису на ВЛК через "Резерв+". Очікується, що послуга стане доступною для всіх уже до кінця січня 2025 року. Онлайн-запис дозволить отримувати сповіщення про дату, місце та інші деталі огляду без необхідності відвідувати ТЦК. Тим, хто бажає пройти ВЛК самостійно, уже доступна функція подання запиту через "Резерв+". Надалі ця опція буде доступна і для громадян, які отримали повістку в паперовому вигляді.