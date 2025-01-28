Привлечен основной и резервный состав: ВВК во Львове работают в три смены

Очереди в военно-врачебных комиссиях спровоцированы тем, что большинство ограниченно годных медлили с прохождением до последнего. И за 20 дней января врачей прошло такое же количество людей, как за 8 месяцев до этого.

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Во Львове действует четыре военно-врачебные комиссии, созданные на базе городских медицинских учреждений, которые работают в несколько смен из-за того, что ограниченно годные для службы должны пройти военно-врачебную комиссию до 5 февраля, но большинство из них медлили до крайнего срока. Об этом сообщают в городском совете.

На повторный осмотр ограниченно годным государством было предусмотрено 9 месяцев, но большинство из них отсрочили свой визит до последнего времени, создав в ВВК ажиотаж. Поэтому для максимального предоставления услуг к работе привлекли основной и резервный состав комиссии.

Скажем, Сиховском ВЛК Львова за 8 месяцев, с мая по январь, осмотр прошли лишь 182 ограниченно годных лица, а уже с 1 по 20 января текущего года такую комиссию посетили 150 человек.

Всего по городу в электронной очереди на повторное прохождение ВВК находятся около 700 военнообязанных лиц. Впрочем, как отмечают в городском совете, аншлаг в ВВК, спровоцированный переудостоверением ограниченно годных военнообязанных лиц, не влияет на осмотры людей, желающих подписать контракт с Вооруженными силами.

Напомним, заместитель руководителя ОП Ирина Верещук отмечала, что более миллиона человек не успели пройти ВВК, из-за чего планируют продлить дедлайн на три месяца. Такие изменения обусловлены высокой нагрузкой на 1036 ВВК, которые функционируют в Украине.

Фокус писал, что Минобороны запустило бета-тестирование онлайн-записи на ВВК через "Резерв+". Ожидается, что услуга станет доступной для всех уже к концу января.