Залучений основний та резервний склад: ВЛК у Львові працюють у три зміни

Черги у військово-лікарських комісіях спровоковані тим, що більшість обмежено придатних зволікали з проходженням до останнього. І за 20 днів січня лікарів пройшла така ж кількість людей, як за 8 місяців перед тим.

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У Львові діє чотири військово-лікарські комісії, створені на базі міських медичних закладів, які працюють у декілька змін через те, що обмежено придатні для служби повинні пройти військово-лікарську комісію до 5 лютого, але більшість з них зволікали до крайнього терміну. Про це повідомляють у міській раді.

На повторний огляд обмежено придатним державою було передбачено 9 місяців, але більшість з них відтермінували свій візит до останнього часу, створивши у ВЛК ажіотаж. Тому для максимального надання послуг до роботи залучили основний та резервний склад комісії.

Скажімо, Сихівському ВЛК Львова за 8 місяців, з травня по січень, огляд пройшли лише 182 обмежено придатні особи, а вже з 1 до 20 січня поточного року таку комісію відвідали 150 осіб.

Загалом по місту в електронній черзі на повторне проходження ВЛК перебувають близько 700 військовозобов’язаних осіб. Утім, як наголошують у міській раді, аншлаг у ВЛК, спровокований перепосвідченням обмежено придатних військовозобов’язаних осіб, не впливає на огляди людей, які бажають підписати контракт зі Збройними силами.

Нагадаємо, заступниця керівника ОП Ірина Верещук зазначала, що понад мільйон осіб не встигли пройти ВЛК, через що планують подовжити дедлайн на три місяці. Такі зміни обумовлені високим навантаженням на 1036 ВЛК, які функціонують в Україні.

Фокус писав, що Міноборони запустило бета-тестування онлайн-запису на ВЛК через "Резерв+". Очікується, що послуга стане доступною для всіх уже до кінця січня.