Лиц с инвалидностью отныне не будут направлять на прохождение ВВК, — Мельничук

Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук также добавил, что Правительством внесены и другие изменения, касающиеся лиц с инвалидностью.

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Лиц с инвалидностью отныне не будут направлять на прохождение военно-врачебной комиссии. Соответствующие изменения в Порядок оформления (создания) и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов и в Порядок реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверки сведений о призывниках, военнообязанных и резервистов принял Кабинет министров Украины, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

"Установлен запрет на направление лиц с инвалидностью на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра", — рассказал он.

К тому же информацию о наличии у гражданина инвалидности будут вносить в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов по запросу лица с инвалидностью через электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста. Такая информация будет отображаться в электронном военно-учетном документе.

Также правительство разрешило подавать копию медицинского заключения о ребенке с инвалидностью до 18 лет, заверенную органом соцзащиты, учреждением здравоохранения, органом Пенсионного фонда Украины или нотариально. Документы должны быть заверены подписью лица, которое их подает при условии предъявления оригиналов.

Напомним, 12 февраля стало известно о продлении срока прохождения повторной ВВК для ограниченно годных. Тогда нардеп Ярослав Железняк рассказал, что эта категория населения сможет пройти комиссию до 5 июня.

Добавим, что во вторник, 11 февраля, военнообязанный мужчина пытался сбежать с военно-врачебной комиссии, на которую его привезли полицейские. Военнообязанный гражданин не удержался на водосточной трубе и упал.