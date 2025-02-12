В Киеве мужчина сбежал из ВВК через окно шестого этажа, но неудачно "приземлился" (фото)

Мужчина пытался убежать с военно-врачебной комиссии, на которую его привезли полицейские. Военнообязанный гражданин не удержался на водосточной трубе и упал.

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Во вторник, 11 февраля, военнообязанный мужчина, которого на военно-врачебную комиссию доставили сотрудники полиции, решил сбежать. Об этом сообщили в Муниципальной охране Киева.

Находясь в больнице на улице Иорданской, 26 в Оболонском районе, мужчина вылез в окно 6-го этажа и оказался на крыше соседнего здания.

Впрочем, пытаясь спуститься вниз по водосточной трубе, военнообязанный гражданин не удержался, сорвался и упал на крышу подвального помещения.

Как отмечается, после падения мужчина был госпитализирован медиками. Его состояние уточняется, говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2023 года мужчина умудрился вылезти сквозь решетку из окна второго этажа Мукачевского ТЦК по улице Духновича. После чего уклонист спустился на оживленную улицу и бросился наутек. Беглеца пытался преследовать человек в военной форме.

Во Львове, как сообщал Фокус, полицейские остановили мужчину и хотели проверить его военно-учетные данные. Но в это время он начал убегать и выбежал на дорогу, где его сбила машина, которая на скорости двигалась мимо.

В Одессе мужчина, который находился в розыске за необновление военно-учетных данных, практически сутки просидел в своем автомобиле, закрывшись от полиции.