В Одессе мобилизовали мужчину с диагностированной шизофренией, который был в российском плену

Мужчина пережил плен в оккупированном Херсоне. А шизофрению ему диагностировали еще в 2021 году.

Related video

В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки заявили, что мобилизовали мужчину с диагностированной шизофренией в параноидной форме, потому что во время уточнения данных не обнаружили "никаких оснований для отсрочки". Об этом сообщает "Слідство.Інфо".

Мужчину, больного шизофренией, мобилизовали в армию

Николая (имя изменено из этических соображений) осенью 2024 года задержал и мобилизовал Хаджибейский ТЦК и СП города Одесса. Об этом мужчина сам рассказал журналистам, утверждая, что в военкомате проигнорировали его слова и документы о болезни и пребывании в плену. Но с 2021 года, когда ему поставили диагноз, он системно ложился в психиатрическую больницу и принимал лекарства.

"Сказали, что будешь документы показывать уже в воинской части", — отмечает мужчина. Стоит отметить, что для этого типа болезни характерны галлюцинации (визуальные или аудиальные) и бред. После российского плена состояние Николая ухудшилось, он похудел на 40 килограммов, а галлюцинации стали почти непрерывными.

"Сначала это сильный шум в ушах, потом какие-то голоса, эхо. Ты замыкаешься и просто не знаешь, как это все исправить, чтобы не слышать их. Бывает, начинаешь с ними разговаривать. И последний раз, когда я с ними разговаривал, то они мне говорили, что надо выпить таблетки, чтобы они исчезли. Я начал их пить и переборщил так, что попал в реанимацию с отравлением", — вспоминает мужчина.

А в учебном центре, куда он попал после задержания ТЦК, ситуация ухудшилась.

"Когда мне дали оружие, у меня был приступ перед ремиссией шизофрении. Я хотел всех пострелять, но там не было патронов", — вспоминает мужчина.

В областном ТЦК подтвердили, что в ноябре 2024 года в Хаджибейский ТЦК и СП Николая действительно доставили, но утверждают, что во время уточнения военно-учетных данных военнообязанного было обнаружено, что он "не имеет каких-либо оснований для отсрочки и подлежит призыву на военную службу по общей мобилизации".

"По итогам уточнения военно-учетных данных военнообязанный был направлен на военно-врачебную комиссию, по итогам которой вышеупомянутый гражданин был признан годным к военной службе и в соответствии с приказом Начальника Хаджибейского РТЦК и СП призван на военную службу по общей мобилизации", — говорится в ответе Хаджибейского ТЦК и СП на запрос.

В ТЦК и СП также добавили, что во время пребывания на территории военкомата упомянутого новобранца против него не применяли силу или психологическое давление.

Правда, процедуру списания Николая начали, когда он прибыл в воинскую часть и уже там показал свои документы, подтверждающие диагностированную шизофрению.

Но процедура списания продолжается уже более двух месяцев, отмечают журналисты.

Напомним, под Киевом нашли избитого старшего лаборанта кафедры ядерной физики Львовского университета Ивана Франко Степана Бильченко. Его друг сообщил, что накануне его похитили работники ТЦК во Львове.