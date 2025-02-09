Под Киевом нашли преподавателя университета с переломом черепа: что произошло после встречи с ТЦК (фото)

По словам друга избитого преподавателя Львовского университета Владислава Кононова, тот имел два основания для отсрочки от мобилизации. Кроме этого, мужчина страдает синдромом обструктивного апноэ сна (ОАС). На момент выхода публикации Лычаковско-Железнодорожный ОРТЦК и СП не комментировал инцидент.

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Под Киевом нашли избитого старшего лаборанта кафедры ядерной физики Львовского университета Ивана Франко Степана Бильченко. Накануне его похитили сотрудники ТЦК во Львове, сообщил его друг Владислав Кононов в Facebook.

"Бильченко Степана Борисовича, был похищен работниками ТЦК во Львове, в районе Стрыйского рынка, около 9:00 утра. Когда он шел на работу во львовский университет Ивана Франко, где работал старшим лаборантом кафедры ядерной физики, преподавая студентам практические и лабораторные занятия", — написал Владислав Кононов.

По его словам, преподавателя доставили в Лычаковско-Железнодорожный ОРТЦК и СП для обновления учетных данных. Он прошел ВВК за два часа "без надлежащего медицинского осмотра". Его друг уточнил, что большинство врачей он даже не посетил. Тогда как Бильченко страдает синдромом обструктивного апноэ сна (ОАС). Но в медкомиссии заметили, что если сейчас его не беспокоит — значит здоров.

"Его незаконно удерживали целый день, морально давили, запугивали, выписали повестку и заставили подписать документ, что он якобы прибыл по собственному вызову в 19:00", — подчеркнул Кононов.

Он заявил, что преподаватель имел два основания для отсрочки, а именно:

он является работником Львовского университета;

проходил альтернативную службу по религиозным убеждениям и имел документы, в которых указано, что тот не может брать оружие в руки.

"Степан, оказался очень быстро под Киевом, как сложилась ситуация до конца неизвестно, но после экспресс мобилизации и быстрой отправки под Киев его нашел на обочине трассы человек и вызвал скорую. В больнице врачи диагностировали, "Отек мозга, перелом (основания/ного) черепа, и гематома". До конца еще не известно точно. Степан находится сейчас в критически тяжелом состоянии", — сообщил Владислав Кононов.

Преподавателя избили под Киевом Фото: Facebook

Заметим, что на момент выхода публикации Лычаковско-Железнодорожный ОРТЦК и СП не комментировал инцидент.

Напомним, 25 января стало известно, что в Одессе представители ТЦК на СП якобы схватили сына писательницы Виктории Колтуновой. Его вывезли за город и избили.

4 января в помещении Бучанского ТЦК избили адвоката Марию Населенко, которая имеет инвалидность 3 группы из-за заболевания, полученного во время военной службы. Инцидент произошел во время оказания юридической помощи одному из военнообязанных.