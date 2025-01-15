Выкручивали руки, били и толкали: в Бучанском ТЦК избили адвоката, — Совет адвокатов Киевщины

После инцидента женщина была госпитализирована, состояние ее ухудшилось. Ни полиция, ни ТЦК в настоящее время никак не комментировали инцидент.

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В помещении Бучанского территориального центра комплектования и социальной поддержки применили силу к адвокату Марии Населенко. Женщина имеет инвалидность 3 группы из-за заболевания, полученного во время военной службы, является волонтером и матерью 19-летнего добровольца, сообщили в Совете адвокатов Киевской области.

Отмечается, что инцидент произошел 4 января во время оказания юридической помощи одному из военнообязанных. Его родственники утверждали, что мужчину удерживали без законных оснований, отобрали телефон, запрещали выходить из помещения и якобы заставляли подписать нежелательный контракт.

Один из работников ТЦК, который представился как начальник административного отдела Бучанского ТЦК Олег Чайкин, отказал ей в доступе к клиенту. Он начал агрессивно выкручивать Марии Населенко руки, толкал к стене, наносил удары спиной и головой о стену.

В руках у женщины был телефон с документами, содержащими адвокатскую тайну. Майор отобрал у юристки телефон, заставил предоставить пароль доступа и просмотрел всю имеющуюся информацию в устройстве без разрешения владелицы. Другие военные, которые находились рядом, "цинично делали вид, что проходят мимо, но при этом "случайно" толкали ее, позволяя ситуации выглядеть как групповое издевательство".

"Меня били, толкали, и я чувствовала себя как футбольный мяч, который перебрасывали между собой военные", — рассказала адвокат.

После инцидента женщине оказали первую неотложную помощь и госпитализировали в больницу. До инцидента у Марии Населенко были три операции на позвоночнике, а после врачи диагностировали ухудшение состояния, что может потребовать повторного хирургического вмешательства.

По словам председателя Совета адвокатов Киевской области Петра Бойко, в действиях майора представителя ТЦК имеются признаки нескольких уголовных правонарушений. Среди них:

препятствование деятельности адвоката (ст. 397 УК Украины) через недопуск к клиенту, насильственные действия и нарушение адвокатской тайны.

умышленное нанесение ударов и побоев (ст. 126 УК Украины) из-за осуществления физического насилия в отношении адвоката;

злоупотребление властью (ст. 364 УК Украины) из-за превышения служебных полномочий.

Инцидент в Бучанском ТЦК: реакция полиции и военкомата

В Бучанском районном управлении полиции ГУНП в Киевской области на момент выхода материала никак не комментировали инцидент. Также пока отсутствуют комментарии Бучанского районного ТЦК и СП.

Напомним, 9 января подобный случай произошел и в харьковском ТЦК. Там избили юристку, которая приехала к своему клиенту.

На следующий день, 10 января, на Киевщине снова произошел скандал с ТЦК. В поселке Дымер произошел конфликт между военными и гражданскими, которые "отбивали" задержанного мужчину.