"Выйди отсюда": в харьковском ТЦК избили адвоката, — соцсети (видео)

Юрист приехала к своему клиенту, которого доставили для прохождения ВВК. По ее словам, когда дошло до вызова полиции, женщину начали силой выталкивать за дверь.

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Отмечается, что инцидент произошел примерно в 13:47. Юрист приехала в ВВК при Шевченковском районном ТЦК. Она должна была встретиться с клиентом, которого накануне доставили для прохождения медосмотра. Женщине сообщили, что мужчина "полностью здоров", и его уже увезли.

"Мною была вызвана полиция для фиксации нарушения процедуры проведения медицинского осмотра ВВК. В ответ на что меня начали силой выталкивать из больницы и наносить удары", — рассказала пострадавшая.

На кадрах, обнародованных в соцсетях, видно уже толкотню на выходе из помещения. На дверях, возле которых происходит столкновение, прицеплена бумажная табличка "служебный вход".

На видео женщина с телефоном пытается зайти в помещение, а мужчина в форме силой ее выталкивает.

"Выйди отсюда", — говорит он.

Позади военного видно мужчин в камуфляже и женщину в медицинском халате, которая обвиняет его в отсутствии совести.

"Человек, будешь снимать, сейчас без телефона останешься", — звучит угроза оператору от мужчины, который находится в помещении.

Видео заканчивается тем, что военному удается вытолкнуть девушку и закрыть перед ней дверь.

В полиции Харьковской области и Харьковском областном ТЦК на момент публикации материала инцидент не комментировали.

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