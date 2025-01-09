"Вийди отсюда": у харківському ТЦК побили адвокатку, — соцмережі (відео)

Юристка приїхала до свого клієнта, якого доставили для проходження ВЛК. З її слів, коли дійшло до виклику поліції, жінку почали силою виштовхувати за двері.

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Зазначається, що інцидент стався приблизно о 13:47. Юристка приїхала до ВЛК при Шевченківському районному ТЦК. Вона мала зустрітись з клієнтом, якого напередодні доставили для проходження медогляду. Жінці повідомили, що чоловік "повністю здоровий", і його вже увезли.

"Мною була викликана поліція для фіксації порушення процедури проведення медичного огляду ВЛК. У відповідь на що мене почали силоміць виштовхувати з лікарні та наносити удари", — розповіла постраждала.

На кадрах, оприлюднених у соцмережах, видно вже штовханину на виході з приміщення. На дверях, біля яких відбувається сутичка, причеплена паперова табличка "службовий вхід".

На відео жінка з телефоном намагається зайти у приміщення, а чоловік у формі силою її виштовхує.

"Вийди отсюда", — каже він.

Позаду військового видно чоловіків у камуфляжі та жінку в медичному халаті, яка звинувачує його у відсутності совісті.

"Чоловіче, будеш знімати, зараз без телефону залишишся", — лунає погроза оператору від чоловіка, який перебуває у приміщенні.

Відео закінчується тим, що військовому вдається виштовхнути дівчину й зачинити перед нею двері.

У поліції Харківської області та Харківському обласному ТЦК на момент публікації матеріалу інцидент не коментували.

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