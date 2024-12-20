Повалили і вдарили: у Харкові співробітники ТЦК у цивільному затримали чоловіка, — соцмережі (відео)

Очевидці інциденту стверджують, що військкоми в цивільному одязі повалили чоловіка на проїжджу частину. Далі вони вдарили його і забрали "оновлювати дані".

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У Харкові співробітники ТЦК у цивільному одязі затримали чоловіка. Відео інциденту, зняте на відеореєстратор, з'явилося в місцевих пабліках.

На кадрах видно, як двоє чоловіків біжать за прохожим, один із працівників ТЦК наздоганяє його і валить на проїжджу частину на перехресті вулиць Руставелі та площі Героїв Небесної Сотні.

Очевидці додали, що чоловіка не лише повалили на дорогу, а й ударили та забрали "оновлювати дані". Інші подробиці невідомі.

Чи справді це були співробітники ТЦК, незрозуміло. У Харківському обласному ТЦК і СП на момент публікації новини не коментували подію.

Нагадаємо, 19 грудня в мережі з'явилося відео, як чоловіки у військовій формі та поліцейські задувають газом салон автомобіля і підпалюють його. Таким чином вони хотіли змусити водія вийти з машини. Подія сталася в Київській області біля Вишгорода.

Міноборони заявило, що категорично засуджує будь-які дії, що суперечать принципам служби в ЗСУ. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також висловив обурення через цю ситуацію.