Повалили и ударили: в Харькове сотрудники ТЦК в гражданском задержали мужчину, — соцсети (видео)

Очевидцы инцидента утверждают, что военкомы в гражданской одежде повалили мужчину на проезжую часть. Далее они ударили его и забрали "обновлять данные".

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В Харькове сотрудники ТЦК в гражданской одежде задержали мужчину. Видео инцидента, снятое на видеорегистратор, появилось в местных пабликах.

На кадрах видно, как двое мужчин бегут за проходим, один из работников ТЦК догоняет его и валит на проезжую часть на перекрестке улиц Руставели и площади Героев Небесной Сотни.

Очевидцы добавили, что мужчину не только повалили на дорогу, но также ударили и забрали "обновлять данные". Другие подробности неизвестны.

Действительно ли это были сотрудники ТЦК, неясно. В Харьковском областном ТЦК и СП на момент публикации новости не комментировали произошедшее.

Напомним, 19 декабря в сети появилось видео, как мужчины в военной форме и полицейские задувают газом салон автомобиля и поджигают его. Таким образом они хотели заставить водителя выйти из машины. Событие произошло в Киевской области возле Вышгорода.

Минобороны заявило, что категорически осуждают любые действия, противоречащие принципам службы в ВСУ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также высказал возмущение из-за данной ситуации.