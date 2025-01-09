Кіт просидів тиждень в квартирі, бо власника забрав ТЦК: як врятували тварину (відео)

Котик, зачинений на самоті у квартирі, спершу нявчав, а потім раптово замовк, розповіли зоозахисники. Стурбовані сусіди викликали поліцію та рятувальників, які врешті визволили тварину.

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У житловому масиві "Райдужний" у Дніпровському районі Києва зоозахисники та поліцейські врятували кота, який шість днів просидів в зачиненій квартирі без їжі та води. Власника кота на вулиці затримав патруль терцентру комплектування (ТЦК). У нього забрали телефон, не дозволяли нікому телефонувати, і він не встиг нічого зробити, щоб кіт не страждав. Про деталі порятунку тварини волонтери спільноти "Зоопатруль UA" розповіли на сторінці Facebook.

Допис "Зоопатруль UA" з'явився у мережі 8 січня. Волонтери отримали інформацію про кота, зачиненого на самоті у квартирі. Спершу сусіди чули, як він нявчав. Потім раптово затих. Люди почали турбуватись, особливо з огляду на те, що було невідомо, коли повернеться власник. До квартири викликали зоозахисників та правоохоронців. З дозволу власника, з яким змогли сконтактувати, у квартирі зламали замок та зайшли всередину. За мить відшукали тварину — рудий кіт застряг у кватирці на балконі. Його витягнули і передали під опіку рятівників, ідеться у дописі.

Зоозахисник, як долучився до визволення, притуляв до себе тварину весь шлях до клініки: зауважив, що таке вперше. Кіт був зневоднений та голодний, знервований, тому поїсти не зміг, розповіли рятівники. Поки що його годують через крапельницю і сподіваються, що з дозволу старого власника відшукають нового опікуна.

"Дмитро Ревнюк казав, що це був чи не перший кіт, якого він не зміг посадити у переноску. Котик обійняв його лапками, притулився мордочкою і став голосно мурчати. Так в обнімку вони і доїхали до притулку", — написав "Зоопатруль".

У півторахвилинному відео можна побачити процес порятунку. Чути пояснення правоохоронців, що не дозволяється зламувати двері квартири. При цьому зауважується, що ще страшніша ситуація склалася б, якби всередині була дитина, залишена без батьків. Врешті вдалось отримати дозвіл, і кота, який шість днів просидів на самоті, відшукали. Схоже на те, що після визволення з кватирки тварина вирвалась і її довелось ловити і витягувати з-за меблів. Потім бачимо спроби погодувати: виснажена тварина відверталась від їжі.

"Дякую хлопцям, дякую МВС, ви справжні герої. Так і приїхали з Райдужного — він вчепився в мене", — чути на відео слова Дмитра.

Інцидент з котом - тварина не злазить з рук зоозахисника Фото: Скриншот Інцидент з котом - тварину намагаються нагодувати Фото: Скриншот

На сторінці Facebook Київського обласного ТЦК та СП немає коментарів щодо інциденту з котом, який шість просидів голодний, оскільки власнику не дали ні часу, ні можливостей влаштувати тварину.

Зазначимо, 9 січня Київська міська прокуратура розповіла про побиття собаки в столиці. Зі слів відомства, чоловік привів додому вуличного пса, а потім забив його до смерті. Фігуранта арештували на 60 діб і йому загрожує тюрма на термін від п'яти до восьми років.

Нагадуємо, у Києві сталась історія з глухим собакою, якого господар бив прямо на вулиці, на очах перехожих.