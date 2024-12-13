Чоловік бив та душив глухого собаку: як відреагували правоохоронці та зоозахисники (відео)

Киянин, який мучив глухого собаку, виявився 40-річним колишнім ув'язненим, якого раніше карали за поширення заборонених речовин, заявили в поліції. Захисники тварин шукають нового власника псу Дрейку.

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На шиї собаки, кадри побиття якого з'явились у мережі 11 грудня, помітили червоні сліди від удушення. Крім того, ветеринари підозрюють перелами ребер та черепно-мозкову травму, а кінологи говорять про травмовану психіку пса, якому потрібна реабілітація. На відео, опублікованому захисниками тварин, видно білого тер'єра, який спокійно реагує на людей, не гарчить, не кидається кусатись і їсть запропоновану їжу. Про деталі затримання власника собаки, який виявився глухим, написали на порталі Національної поліції.

Поліція Києва оновила інформацію щодо чоловіка, який фігурував на відео з Позняків 11 грудня. Правоохоронці повідомили, що встановили фігуранта — ним виявився 40-річний киянин, який раніше сидів у в'язниці за торгівлю забороненими речовинами. Собака, якого він мучив, — трирічний стаффордширський терʼєр, уточнюється у статті. Тварину вилучили, передали спеціалізованому притулку. Тим часом тривають слідчі дії: ідеться про злочин за ч. 1 ст. 199 — жорстоке поводження з тваринами, покарання — тюрма на термін до трьох років.

На порталі поліції також опублікували фото підозрюваного з заблюреним обличчям. Друге фото — тер'єр, який сидить у наморднику під стіною у поліцейському відділку.

Побиття собаки - чоловік, який мучив тварину Фото: Поліція Києва Побиття собаки - стаффордширський терʼєр, якого врятувала поліція Фото: Поліція Києва

Побиття собаки — реакція зоозахисників

Тим часом на сторінці Facebook аканту Сніжани Бугрик (Snizhana Buhrik), яка займається притулком Громадської організації "Захист тварин "Плюшка", додали деталі про стаффордширський терʼєр. З'ясувалось, що пес глухий і перебуває у лікарні. Під час огляду у нього виявили гематоми, сліди душіння, підозрюють перелами ребер та черепно-мозкову травму. Собаку назвали Дрейк і йому шукають нового господаря, розповіло зоозахисниця. Також вона зауважила, що пес натерпівся під попереднього власника, у нього "зламана психіка" і він "по-іншому сприймає світ". Тому спершу його полікують, скорегують поведінку і тоді віддадуть людям, які розбираються в особливостях породи, написала Сніжана.

"Спочатку лікування. Далі собака потребує корекції поведінки! І далі вже пошук родини, яка розуміється на породі, має умови для утримання, розуміє складність глухої собаки та зможе з ним працювати! Поки не закінчена справа, собаку не можна передавати в родину і Дрейк буде під нашою опікою!", — наголосила зоозахисниця.

Деталі інциденту з собакою

Зазначимо, 11 грудня Фокус писав про інцидент з побиттям собаки, який стався на вулиці Драгоманова в Києві. На відео, яке з'явилось у соцмережах, невідомий чоловік душив та бив собаку. У якийсь момент він просто сів на тварину, притиснувши його до землі. При цьому навколо стояли перехожі, які бачили знущання з тварини і показували, що слід це припинити. На подію відреагували в поліції — заявили, що відкрили кримінальне провадження і шукають господаря тварини.

У Одесі стався інший випадок з побиттям собаки. Місцеві ЗМІ розповіли про одесита, який вдарив арматурою сусідського пса. Щоб прискорити реакцію поліції, люди вийшли на громадський протест і влаштували мітинг.

Нагадуємо, аналогічний випадок знущання з тварини відбувся в США: поліція повідомила про затримання чоловіка, який душив собаку в під'їзді.