У Києві чоловік бив ногами та сідав на собаку: як відреагувала Нацполіція (відео)

За знущання з тварини громадянин, який бив пітбуля в Києві 11 грудня, може опинитися в тюрмі на термін до трьох років, заявили в поліції. Правоохоронці відкрили справу та готуються затримати фігуранта.

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Удень 11 грудня у соцмережах опублікували кадри з Києва, на яких невідомий чоловік знущався з тварини на очах у перехожих. Свідок записав на відео, як власник собаки бив його ногами, штовхав, сідав на спину, притиснувши своєю вагою. Поруч перебували інші люди, які спостерігали за інцидентом та вказували, що так робити не слід. За фактом відео поліція Києва відкрила кримінальне провадження. Про те, чи встановили особу чоловіка, який бив пса, і яке покарання йому загрожує, правоохоронці написали на сторінці Facebook.

Побиття собаки — що сталося в Києві 11 грудня

Кадри з побиттям собаки в Києві з'явились у каналі "Реальний Київ" о 12:22 11 грудня. Вказано, що подія відбулась на вулиці Драгоманова (Дарницький район, житловий масив Позняки). Автор допису зауважив, що на той момент свідки не встигли викликати поліцію. Тим часом у соцмережі Facebook в акаунті Svetlana Andreychuk опублікували відео та назвали точну адресу, де стався злочин, — вул. Драгоманова, буд. 2.

Під дописами зі свідченнями знущання з тварини з'явилися десятки обурених коментарів. Наприклад, на сторінці Alyona PitHelp писали, що "тварюка двонога повинна бути покарана" та пропонували забрати собаку у власника. Також звернули увагу на перехожих, які не втрутились і стояли осторонь.

Побиття собаки — як відреагували соцмережі на інцидент в Києві 11 грудня Фото: Скриншот

Реакція поліції Києва на знущання з тварини

Близько 14:30 на сторінці поліції Києва з'явилась реакція на відео, яке обурило людей у соцмережах. Правоохоронці написали, що відкрили кримінальне провадження за фактом злочину. Фігуранта підозрюють у злочині за п. 1 ст. 199 — жорстоке поводження з тваринами. Максимальне покарання — від одного до трьох років тюрми з конфіскацією тварини. Також вказано, що встановили особу чоловіка, який бив ногами тварину: вживають заходів, щоб його затримати, йдеться у дописі поліції.

Побиття собаки - реакція поліції на інцидент в Києві 11 грудня Фото: Скриншот

Зазначимо, раніше Фокус писав про інші випадки побиття собаки. Один з випадків відбувся в Одесі, чоловік вдарив арматурою сусідського пса породи хаскі. Після інциденту одесити навіть вийшли на мітинг, щоби прискорити покарання винуватця. Схожа подія відбулась у столиці. Як розповіли в поліції, киянин спершу взяв у квартиру вуличне цуценя, потім його побив і викинув під під'їздом. Свідки викликали правоохоронці, а люди відшукали загублену тварину та врятували її з вулиці — поселили у люблячих господарів.

Нагадуємо, у жовтні поліція Флориди викрила чоловіка, який бив собаку просто під камерами в під'їзді: правоохоронці розповіли, як покарали фігуранта.