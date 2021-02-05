В Одесі люди вийшли на мітинг, вимагаючи справедливого покарання для чоловіка, який побив хаскі

Після того як чоловік побив хаскі, його також побили невідомі і кинули в замет

Понад 100 одеситів прийшли до будівлі обласного управління поліції. Люди вимагають, щоб правоохоронці реагували на випадки насильства над тваринами. Деякі учасники акції привели своїх вихованців. Про це пише Telegram-канал "Одеса INFO"

Приводом для акції стало жорстоке побиття хаскі в селі Холодна Балка в Одеській області.

Втім, зоозахисники стверджують, що це — далеко не єдиний випадок, коли тварин ображають, а поліція не поспішає реагувати.

"Громадським працівникам доводиться нагадувати поліцейським про їхні обов'язки", — каже представниця руху Animal SOS Юлія Ігнатенко.

Присутні підписали звернення до поліцейського керівництва з вимогою розслідувати випадки жорстокого поводження з тваринами.

Деякі учасники привели на мітинг своїх вихованців.

Нагадаємо: інцидент стався першого лютого. Господиня приватного будинку виявила свою собаку, яку бив чоловік арматурою. Поліцейські, які прибули на виклик, заявили, що нічого з цим не зроблять. Жінка викликала зоозахисників, під їх тиском поліція затримала зловмисника. Повідомляється, що спочатку поліцейські хотіли завести справу за статтею хуліганство, лише під тиском людей, вони завели справу за статтею 229 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

У поліції заявляють, що чоловік спіймав собаку після того, як вона задушила 20 курей у нього в дворі. 67-річний чоловік стверджує, що хаскі постійно бігає голодною, і вже не вперше завдає шкоди його домашньому господарству.

Після побиття пса на чоловіка напали невідомі, побили дохлою куркою і кинули в замет.

Собаку у важкому стані доставили до ветклініки, де ввели в медикаментозну кому, щоб уникнути больового шоку. У собаки пробита голова і зламана щелепа.