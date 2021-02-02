Раздробленная челюсть и кома. На Одесчине мужчина жестоко избил хаски арматурой

Злоумышленника избили активисты

Вчера (1 февраля) в районе полночи в селе Холодная Балка Одесской области хозяйка обнаружила свою собаку, которую избивал мужчина арматурой. Полицейские, прибывшие на вызов заявили, что ничего с этим не сделают. Женщина вызвала зоозащитников, под их давлением волонтеров полиция задержала злоумышленника. Об этом сообщает Елена Корень в Фейсбуке.

Сообщается, что по началу полицейские хотели завести дело по статье хулиганство, лишь под давлением людей, они завели дело по статье 229 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

В полиции заявляют, что мужчина поймал собаку после того, как она подушила около 20 кур у него во дворе. 67-летний мужчина утверждает, что хаски постоянно бегает голодной, и уже не в первый раз наносит вред его домашнему хозяйству. После того как хозяйка обнаружила избитую собаку, она позвонила в полицию и к зоозащитникам. Как заявляют в полиции, на месте события злоумышленника избили неизвестные и выбросили на снег. Поэтому в полиции открыли дело не только по статье за жестокое обращение с животным, но и за нанесение мужчине легких телесных повреждений.

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В то же время сосед злоумышленника заявляет, что собака не бегала голодной. Она сорвалась с цепи, потому что ходила за течной сучкой. Кур собака также не душила. У соседа есть только гуси и индюки, которые всегда ходят по улицам без присмотра. По словам соседа, злоумышленник злоупотребляет алкоголем, и собак он убивает не первый раз. Сейчас удалось словить его "на горячем".

Состояние собаки крайне тяжелое, у нее раздроблена челюсть, множественные переломы костей, и проблемы со зрением. Врачи ввели собаку в искусственную кому. Прогнозы неутешительные. На реабилитацию собаки может уйти от 6 месяцев до двух лет.

Журналисты 7 телеканала сообщают, что жители улицы защищают злоумышленника.

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Напомним, ранее в Киеве задержали злоумышленника, который задушил троих щенков.