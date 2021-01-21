Пьяный киевлянин задушил троих щенков, которые ему "мешали", четвертого спасают в ветклинике
На живодера заявил в полицию его брат, который и был хозяином животных.
В Голосеевском районе столицы задержали мужчину, который убил троих щенков, а еще одному сломал спину, сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.
По информации правоохранителей, в дежурную часть позвонил мужчина, который рассказал о гибели щенков от рук его брата.
"Злоумышленник находился в квартире вместе со своим 43-летним братом и знакомым. Когда на несколько минут фигурант остался в квартире один с четырьмя щенками, начал по одному их душить. Так он убил трех собак, еще одну ударил рукой. Последняя госпитализирована в ветлечебницу с травмой позвоночника. Свои действия мужчина объясняет тем, что щенки ему надоели", – раскрыла детали следователь Голосеевского управления полиции Юлия Кустовая.
Когда правоохранители проверили 30-летнего киевлянина на драгере, он показал, что в крови у мужчины – 1,98 промилле алкоголя.
Полиция задержала живодера. Ему уже объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного Кодекса Украины. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от пяти до восьми лет за решеткой.
Как добавили в полиции, ранее он уже имел проблемы с законом: у него есть судимость за незаконное обращение с оружием.
Тем временем Шевченковский районный суд Киева вынес оправдательный приговор догхантеру Святогору, которого подозревали в убийстве бродячих животных. Юрист по образованию, мужчина открыто причислял себя к догхантерам, и провозгласил себя президентом общественной организации "Союз журналистов-догхантеров".
Напомним, в Киеве мужчина жестоко избил щенка и попал в руки полиции. Собаку доставили в ветлечебницу, и ее жизни сейчас ничего не угрожает.