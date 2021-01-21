П'яний киянин задушив трьох цуценят, які йому "заважали", четвертого рятують у ветклініці

На шкуродера заявив у поліцію його брат, який і був господарем тварин.

У Голосіївському районі столиці затримали чоловіка, який убив трьох цуценят, а ще одному зламав спину, повідомили в прес-службі Нацполіції Києва.

За інформацією правоохоронців, до чергової частини зателефонував чоловік, який розповів про загибель цуценят від рук його брата.

"Зловмисник перебував у квартирі разом зі своїм 43-річним братом і знайомим. Коли на кілька хвилин фігурант залишився в квартирі один з чотирма цуценятами, почав по одному їх душити. Так він убив трьох собак, ще одного вдарив рукою. Останнього госпіталізовано у ветклініку з травмою хребта. Свої дії чоловік пояснює тим, що цуценята йому набридли", — розкрила деталі слідчий Голосіївського управління поліції Юлія Кущова.

Коли правоохоронці перевірили 30-річного киянина на драгері, він показав, що в крові чоловіка — 1,98 проміле алкоголю.

Поліція затримала шкуродера. Йому вже оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною третьою статті 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального Кодексу України. Якщо вина чоловіка буде доведена, йому загрожує від п'яти до восьми років за ґратами.

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Як додали в поліції, раніше він уже мав проблеми із законом: у нього є судимість за незаконне поводження зі зброєю.

Тим часом Шевченківський районний суд Києва виніс виправдувальний вирок догхантеру Святогору, якого підозрювали у вбивстві бродячих тварин. Юрист за освітою, чоловік відкрито зараховував себе до догхантерів, і проголосив себе президентом громадської організації "Союз журналістів-догхантерів".

Нагадаємо: у Києві чоловік жорстоко побив цуценя і потрапив до рук поліції. Собаку доставили у ветклініку, його життю наразі нічого не загрожує.