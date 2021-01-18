Киевского мучителя щенка ждет уголовная ответственность, пострадавшая собака выжила

Собака, избитая в подъезде многоэтажки в Шевченковском районе столицы в порядке. С пса уже сняли побои.

По факту избиения собаки, запечатленного на камеру в парадном дома по улице Бульварно-Кудрявская, 7б, расположенного в районе Львовской площади, открыто криминальное производство.

"Дознаватели Полиции Киева начали уголовное производство по факту жестокого обращения с животным", – написали в пресс-службе МВД Украины на официальной странице ведомства в понедельник, 18 января, спустя несколько часов после того, как указанный инцидент приобрел широкую огласку в СМИ и соцсетях.

Как отмечается в публикации полицейских, с заявлением об избиении бездомной собаки на "102" обратился местный житель: "По прибытию по указанному адресу правоохранители выяснили, что неизвестный взял животное с улицы несколько недель назад. Перед прогулкой с собакой мужчина избил ее, а потом и вовсе выбросил на улицу".

"Полицейские опросили свидетелей и быстро установили личность правонарушителя. Им оказался киевлянин, 1987 года рождения", – отмечается в публикации. При этом личные данные мужчины, избивавшего пса, не сообщаются.

[ + – ] Источник: @KyivOperativ

Правоохранители уточнили, что по данному факту отделом дознания Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК Украины.

"Санкция статьи предусматривает штраф от одной до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3-х лет", – указали в полиции.

Как сообщает столичный Facebook-паблик "Киев Оперативный", у истории намечается "хеппи энд", поскольку избитая собака нашлась и она здорова: "Сегодня днем с нами связалась прекрасная девушка, которая подобрала щенка (девушка существует и она реальная и очень хорошая)! Мы с ней созвонились и вместе поехали в ветклиннику. Там провели полное обследование и с собакой максимум все в порядке!".

"Все документы по обследованию у нас. Мы их передадим полиции. Огромное Спасибо всем кто помогал, не спал и максимально поддерживал! Отдельное Спасибо девушке (она попросила остаться анонимом), зоозащитникам, волонтерам и конечно вам, люди!", – отметил киевлянин Лев Ременев, учувствовавший в спасении собаки.

Авторы поста сопроводили его фотоотчетом с поездки в ветбольницу:

Фото: Facebook / leo.remenev

Кроме того, авторы публикации просят всех заинтересованных в установлении справедливости не прибегать к самосуду и дождаться решения следствия.

Напомним, в понедельник, 18 января Шевченковский районный суд Киева вынес оправдательный приговор догхантеру Святогору, которого подозревали в убийстве бродячих животных.