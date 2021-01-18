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Киевского мучителя щенка ждет уголовная ответственность, пострадавшая собака выжила

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Фото: Facebook / leo.remenev | Щенок, избитый в Шевченковском районе Киева, оказался жив и здоров.

Собака, избитая в подъезде многоэтажки в Шевченковском районе столицы в порядке. С пса уже сняли побои.

По факту избиения собаки, запечатленного на камеру в парадном дома по улице Бульварно-Кудрявская, 7б, расположенного в районе Львовской площади, открыто криминальное производство.

"Дознаватели Полиции Киева начали уголовное производство по факту жестокого обращения с животным", – написали в пресс-службе МВД Украины на официальной странице ведомства в понедельник, 18 января, спустя несколько часов после того, как указанный инцидент приобрел широкую огласку в СМИ и соцсетях.

Как отмечается в публикации полицейских, с заявлением об избиении бездомной собаки на "102" обратился местный житель: "По прибытию по указанному адресу правоохранители выяснили, что неизвестный взял животное с улицы несколько недель назад. Перед прогулкой с собакой мужчина избил ее, а потом и вовсе выбросил на улицу".

"Полицейские опросили свидетелей и быстро установили личность правонарушителя. Им оказался киевлянин, 1987 года рождения", – отмечается в публикации. При этом личные данные мужчины, избивавшего пса, не сообщаются.

Источник: @KyivOperativ

Правоохранители уточнили, что по данному факту отделом дознания Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК Украины.

"Санкция статьи предусматривает штраф от одной до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3-х лет", – указали в полиции.

Как сообщает столичный Facebook-паблик "Киев Оперативный", у истории намечается "хеппи энд", поскольку избитая собака нашлась и она здорова: "Сегодня днем с нами связалась прекрасная девушка, которая подобрала щенка (девушка существует и она реальная и очень хорошая)! Мы с ней созвонились и вместе поехали в ветклиннику. Там провели полное обследование и с собакой максимум все в порядке!".

щенок, щенка, избили, киев, киевлянин, шевченковский, дело, жестокое обращение, животные
Источник: @KyivOperativ

"Все документы по обследованию у нас. Мы их передадим полиции. Огромное Спасибо всем кто помогал, не спал и максимально поддерживал! Отдельное Спасибо девушке (она попросила остаться анонимом), зоозащитникам, волонтерам и конечно вам, люди!", – отметил киевлянин Лев Ременев, учувствовавший в спасении собаки.

Авторы поста сопроводили его фотоотчетом с поездки в ветбольницу:

щенок, щенка, избили, киев, киевлянин, шевченковский, дело, жестокое обращение, животные
щенок, щенка, избили, киев, киевлянин, шевченковский, дело, жестокое обращение, животные
Фото: Facebook / leo.remenev
щенок, щенка, избили, киев, киевлянин, шевченковский, дело, жестокое обращение, животные
щенок, щенка, избили, киев, киевлянин, шевченковский, дело, жестокое обращение, животные
щенок, щенка, избили, киев, киевлянин, шевченковский, дело, жестокое обращение, животные
щенок, щенка, избили, киев, киевлянин, шевченковский, дело, жестокое обращение, животные
щенок, щенка, избили, киев, киевлянин, шевченковский, дело, жестокое обращение, животные
щенок, щенка, избили, киев, киевлянин, шевченковский, дело, жестокое обращение, животные
щенок, щенка, избили, киев, киевлянин, шевченковский, дело, жестокое обращение, животные
щенок, щенка, избили, киев, киевлянин, шевченковский, дело, жестокое обращение, животные

Кроме того, авторы публикации просят всех заинтересованных в установлении справедливости не прибегать к самосуду и дождаться решения следствия.

Напомним, в понедельник, 18 января Шевченковский районный суд Киева вынес оправдательный приговор догхантеру Святогору, которого подозревали в убийстве бродячих животных.