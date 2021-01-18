Жестокие издевательства над щенком в Киеве попали на камеру: избил и оставил на морозе

Выжил ли щенок – неизвестно, учитывая полученные травмы и обморожение.

В Киеве произошел очередной случай жестокого обращения с животными. В понедельник, 18 января, Telegram-канал "Киев Оперативный" опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, на которой мужчина избил щенка, а затем выбросил его на мороз.

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Это случилось 17 января в доме №7Б по улице Бульварно-Кудрявской (район Львовской площади). На видео видно, что сначала мужчина держал собаку на поводке и одновременно наносил ей удары ногой. Они были такой силы, что щенок отлетал примерно на два метра и ударялся о стену. Затем издевательства продолжились на улице.

В конце концов живодер оставил пса на улице. По информации температура воздуха составляла -18 градусов Цельсия.

Личность мужчины установили – сотрудники полиции прибыли на место и опросили его.

Пострадавшего щенка разыскивают. Неизвестно, выжил ли он, учитывая полученные травмы и обморожение. По неподтвержденной информации, животное подобрала девушка и с ним все хорошо. Однако напрямую зоозащитники пообщаться с ней пока не смогли – разговор велся через посредников. По словам Льва Ременева, который предоставил видео, она обещала выйти на связь 18 января.

Ранее сообщалось, что судья Яготинского суда спрашивала в соцсетях, как лучше отравить собаку.