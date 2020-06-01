Беспощадная фемида: судья Яготинского суда спрашивала в соцсетях, как лучше отравить собаку

Зоозащитники обвинили судью Яготинского суда Юлию Бурзель и ее мужа, адвоката Романа Свистовича, в живодерстве, после того, как беременная женщина опубликовала на тематическом форуме для мам сообщение с просьбой посоветовать "щадящую отраву", чтобы избавиться от соседской собаки. Фокус выяснил, чем пес не угодил судье, и другие подробности скандала

"Девочки, которые любят собак. Нужен совет" – с этих слов начинается пост Юлии Бурзель, размещенный на форуме приложения для мам и беременных "Мамлайф". По словам женщины, на соседском дачном участке живет "немного неадекватный" человек, у которого есть пес, "тронувшийся мозгами".

"Забор у него на участке сделан из чего попало – там и проволока, и доски, и метал… он (хозяин – Фокус) не бывает на даче неделями. Собака не кормлена, не напоена. Бросается на забор с пеной у рта", – сказано в посте.

Юлия Бурзель пересказывает слова соседей, якобы утверждавших, что такая ситуация продолжается уже пять лет, а пес ранее выбегал на улицу и кусал прохожих.

"Участковый не реагирует, звонили каким-то волонтерам – приехали, посмотрели, поохали и все. Я не хочу, чтобы мой сын знакомился с животными вот так. Думаю, психика пса уже и реабилитации не подлежит", – продолжает женщина, добавляя, что однажды ее супруг даже хватался за пистолет, когда собака отреагировала на проходящего мимо ребенка.

Юлия Бурзель добавила, что их участок отделен от соседского бетонным забором, но ей страшно ходить в магазин

"Отравить его – рука не поднимается. С другой стороны, я боюсь идти в магазин. Найти бы щадящую отраву… эх (не судите меня – я боюсь за свою семью). Что делать?" – спрашивает Юлия Бурзель у пользователей форума.

Это сообщение спровоцировало скандал, во время которого зоозащитники установили, что Юлия Бурзель – не просто беременная женщина, воспитывающая сына, а судья Яготинского суда. Женщину обвинили в нарушении закона Украины об информации, запрещающей распространение информации с призывом к жестокости, а также в пропаганде насилия и жестокости.

Незадокументированные укусы

Чтобы разобраться в ситуации и узнать о причинах, по которым судья решила написать свой пост, Фокус пообщался с мужем женщины, адвокатом Романом Свистовичем.

"Собака на соседском участке в нашем дачном кооперативе ("Калиновый гай" — Фокус) очень агрессивная. Соседи рассказывали, что она не единожды кусала людей. Сейчас собираем медицинские заключения потерпевших. Хозяин собаки неадекватный человек и решать эту проблему не хочет. Приезжает раз в три дня, чтобы пса покормить. От такого, конечно, собака будет агрессивной. Но мы не хотим причинять вреда животному, мы хотим лишь, чтобы его увезли в приют. Там ему лучше будет, хоть кормить будут каждый день", – говорит муж Юлии.

На вопрос, почему якобы покусанные псом люди не обратились с заявлением в полицию, адвокат заявил, что заниматься этим никто не хочет.

В то же время адвокат рассказал Фокусу, что он не общался с хозяином собаки по этому вопросу, а его жена под "щадящей отравой" подразумевала не убийство.

"Мы обратились к волонтерам, чтобы они помогли как-то вывезти пса в приют. Они нам сообщили, что для перевозки собаку нужно успокоить, чтобы он перенес транспортировку. Назвали несколько видом препаратов. А жена переживала, что после этих снотворных собака и вовсе не проснется. И речь в ее посте шла именно о том, что нужны вот эти щадящие препараты, чтобы в спокойном состоянии перевезти пса", – объясняет адвокат.

Собака нам мешает

После того, как в Сети разошелся пост Юлии Бурзель, первой на него отреагировала киевская зоозащитница Светлана Лаврикова.

"Как только я увидела этот пост, тут же позвонила мужу Бурзель. Роман Свистович принялся рассказывать, что соседский пес им мешает и хочет, чтобы его увезли в приют. Но почему-то он не учел, что собака не бездомная, пес живет на своей территории и имеет хозяина. По какому праву чужую собаку, которая является членом чьей-то семьи, он хочет просто вывести в приют? В то же время никаких переговоров с самим хозяином собаки ни Роман, ни Юлия не проводили", – говорит Фокусу зоозащитница.

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Как можно рассчитывать на справедливый вердикт, если у наших судей нет сострадания, а лишь желание избавиться от соседской собаки "щадящей отравой?"

По словам Светланы Лавриковой, она также пообщалась с главой дачного кооператива "Калиновый гай", которая наотрез отказалась давать контакты хозяина собаки и как-то комментировать все происходящее в их кооперативе. В ближайшее время волонтеры и зоозащитники планируют навестить "мешающего" судье пса и решить ситуацию мирным и, главное, законным путем.

"Меня до глубины души возмущает эта история. Беременная женщина в социальных сетях рассказывает о намерении убить чужую собаку. А ведь еще и судья. Возможно, поэтому в нашей стране затягиваются и проваливаются дела живодеров. Как можно рассчитывать на справедливый вердикт, если у наших судей нет сострадания, а лишь желание избавиться от соседской собаки "щадящей отравой?" – спрашивает зоозащитница.

Замешаны в скандале

Стоит добавить, что судья Яготинского суда Юлия Бурзель никогда не рассматривала дела о жестоком обращении с животными и до этого не была замечена в каких-либо скандалах. Чего не скажешь о ее муже и маме, которая также работает судьей.

В 2018 году полиция Соломенского управления Киева расследовала дело о подделке документов при отчуждении 39 участков в селе Иванковичи Васильковского района. Согласно материалам дела, двое физических лиц в сговоре с нотариусом и работниками ООО "Информационно-консалтинговая фирма" Реноме" совершили ряд противоправных действий, когда отчуждали эти участки. На тот момент совладельцем 35% ООО "Информационно-консалтинговая фирма "Реноме" был Роман Свистович, сообщают "Наши гроши".

Интересно, что в 2017 году семья судьи, если верить декларации, заработала 1,9 млн гривен, из которых зарплата Юлии Бурзель составила 199 000 грн, а остальные деньги ее муж получил в качестве гонорара и дохода от занятия независимой профессиональной деятельностью. В 2018 году доход семьи вырос до 2,5 млн гривен, из которых государственная и социальная материальная помощь составила 85 тыс. гривен, а зарплата судьи – 74 тыс. гривен. Еще 0,9 млн гривен судье подарил Степан Свистович. По всей видимости – отец ее мужа.

В декларации Юлии Бурзель также указывается, что она является дочкой Натальи Троян – судьи апелляционного административного суда Киева, которая еще в 2015 году возглавила рейтинг "Самых удачливых и одариваемых киевских судей", составленный экспертами Transparency International Украина в рамках исследования "Декларации без декораций".

В исследовании говорится, что многие судьи и члены их семей очень удачливые люди, которые регулярно выигрывают в лотереи и имеют множество щедрых друзей и родственников.

Самой удачливой (или самая одариваемой) в 2015 году была названа семья судьи Апелляционного административного суда Киева Натальи Троян, которая получила более 1,6 млн гривен подарков, призов, выигрышей. Сама госпожа судья задекларировала по этой статье доходов 589 067 гривен, а еще 1 060 677 гривен в семейный бюджет принесли ее родственники.