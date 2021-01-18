Жорстокі знущання з цуценяти в Києві потрапили на камеру: побив і залишив на морозі

Чи вижило щеня — невідомо, з огляду на отримані травми й обмороження.

У Києві стався черговий випадок жорстокого поводження із тваринами. У понеділок, 18 січня, Telegram-канал "Київ Оперативний" опублікував запис із камери відеоспостереження, на якій чоловік побив цуценя, а потім викинув його на мороз.

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Це сталося 17 січня в будинку №7Б по вулиці Бульварно-Кудрявській (район Львівської площі). На відео видно, що спочатку чоловік тримав собаку на повідку й одночасно завдавав йому удари ногою. Вони були такої сили, що цуценя відлітало приблизно на два метри й билося об стіну. Потім знущання продовжилися на вулиці.

Зрештою, шкуродер залишив пса на вулиці. За інформацією температура повітря становила -18 градусів Цельсія.

Особу чоловіка встановили — співробітники поліції прибули на місце й опитали його.

Постраждалого цуценя розшукують. Невідомо, чи вижив він, з огляду на отримані травми і обмороження. За непідтвердженою інформацією, собаку підібрала дівчина і з ним все добре. Однак безпосередньо зоозахисники поспілкуватися з нею поки не змогли — розмова велася через посередників. За словами Льва Ременева, який надав відео, вона обіцяла вийти на зв'язок 18 січня.

Раніше повідомлялося, що суддя Яготинського суду питала в соцмережах, як краще отруїти собаку.