Суд оправдал догхантера Святогора

Суд постановил, что вина Святогора не доказана. Его обвиняли в пропаганде насилия, а также в жестоком обращении с животными.

Шевченковский районный суд Киева вынес оправдательный приговор догхантеру Святогору, которого подозревали в убийстве бродячих животных.

"Суд постановил признать Святогора невиновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частями 2 и 3 ст. 300 ККУ", — сказала судья.

Суд постановил, что вина Святогора не доказана.

"Достаточно допустимых и надлежащих доказательств наличия в действиях Святогора состава данных уголовных правонарушений предоставленных стороной обвинения судом не установлено", — сказала судья.

Алексей Святогор получил скандальную славу благодаря своим многочисленным постам в соцсетях, в которых открыто говорил, что не видит ничего плохого в уничтожении бродячих животных. А также прямо и косвенно намекал на свое участие в этом.

По его словам, если власти не способны обеспечить безопасность жителям города из-за нашествия бездомных собак, то эту миссию будет выполнять он и его единомышленники. Юрист по образованию, мужчина открыто причислял себя к догхантерам, и провозгласил себя президентом общественной организации "Союз журналистов-догхантеров".

А в интервью изданию "Думская" в 2016 году Святогор признавался, что на его счету по меньшей мере сто убитых собак.

В 2018 году прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении догхантера Алексея Святогора. Ему грозило до пяти лет за пропаганду культа насилия и жестокости к бездомным животным.