Суд виправдав догхантера Святогора

Суд постановив, що вина Святогора не доведена. Його звинувачували в пропаганді насильства, а також у жорстокому поводженні з тваринами.

Шевченківський районний суд Києва виніс виправдувальний вирок догхантеру Святогору, якого підозрювали у вбивстві бродячих тварин.

"Суд постановив визнати Святогора невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частинами 2 і 3 ст. 300 ККУ", — сказала суддя.

Суд постановив, що вина Святогора не доведена.

"Досить допустимих і належних доказів наявності в діях Святогора складу цих кримінальних правопорушень, наданих стороною обвинувачення судом, не встановлено", — сказала суддя.

Олексій Святогор отримав скандальну славу завдяки своїм численним постам у соцмережах, у яких відкрито говорив, що не бачить нічого поганого в знищенні бродячих тварин. А також прямо і побічно натякав на свою участь в цьому.

За його словами, якщо влада не здатна забезпечити безпеку жителям міста через нашестя бездомних собак, то цю місію буде виконувати він і його однодумці. Юрист за освітою, чоловік відкрито зараховував себе до догхантерів, і проголосив себе президентом громадської організації "Союз журналістів-догхантерів".

А в інтерв'ю виданню "Думська" в 2016 році Святогор зізнавався, що на його рахунку щонайменше сто убитих собак.

У 2018 році прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт щодо догхантерів Олексія Святогора. Йому загрожувало до п'яти років за пропаганду культу насильства і жорстокості до безпритульних тварин.